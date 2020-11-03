Санкт-Петербург, 3 ноября. Немецкий журналист-международник Александр Рар на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал, как повлияют итоги американских выборов на отношения Германии и России.

«Германия надеется, что к власти придет Байден. Немцы верят, что Байден сможет подружиться с Европейским Союзом и сможет вернуться к идее построения общего экономического пространства. Они также питают надежды на то, что он будет обращаться со своими союзниками не как с вассалами, что делает в данный момент Трамп», — сообщил Александр Рар.

По словам журналиста, происходит выбор не только будущего Америки, но и будущего всего западного мира.

«Трамп же не является представителем либерального мира, он стал интернационалистом, элементом старого Запада. Он готов договариваться с Россией насчет Китая, он не понимает смысл усиления НАТО», — объяснил эксперт.

Специалист рассказал, как выборы могут повлиять на строительство «Северного потока — 2».