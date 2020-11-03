Актриса Наталья Рудова взбудоражила фанатов видео в мокром купальнике

Москва, 3 ноября. Известная российская актриса Наталья Рудова опубликовала в своем Instagram-аккаунте горячее видео, на котором предстала перед фанатами в мокром купальнике.

Актриса Наталья Рудова, известная широкому российскому зрителю по роли Татьяны Бариновой в популярном сериале «Татьянин день», с легкостью выиграла бы конкурс мокрых маек, если бы не одно «но» — на кадрах видеоролика селебрити изображена без верхней одежды.

Рудова на видео запечатлена нежащейся в лазурной воде бассейна. Актриса в откровенном оранжевом бикини поднимается по ступеням, поправляя мокрые волосы и томно глядя прямо в объектив камеры. Видео щедро сдобрено эффектом slow-mo, который позволяет насладиться самыми пикантными его кадрами.

«Прекрасная»; «Пацаны, держимся!»; «Класс!»; «Богиня», — «утопили» Рудову в комплиментах восхищенные фолловеры.

Пост актрисы менее чем за полчаса успели посмотреть почти 26 тысяч пользователей Instagram. Ранее Рудова порадовала поклонников образом мертвой невесты, в котором звезда предстала в канун Дня всех святых.