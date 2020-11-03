Экономисты спрогнозировали будущее рубля после выборов в США

Москва, 3 ноября. Итоги голосования в Соединенных Штатах во многом повлияют на мировой рынок валют. Прогнозы аналитиков по курсу денежной единицы РФ передает агентство РИА Новости.

Результаты торгов от 2 ноября являются промежуточными, уверены многие эксперты. По ним не стоит делать окончательных выводов. Также не нужно торопиться продавать или скупать валюту. После выборов президента США ситуация изменится.

Факторами, которые могут положительно повлиять на курс рубля, являются оба итога голосования. Правда, при победе Трампа российская валюта укрепится намного быстрее, чем в обратном случае, уверен экономист Геннадий Салыч.

Дополнительными сложностями на пути нацвалюты РФ к укреплению грозит победа Байдена. Однако антироссийские заявления главы демократов вряд ли будут иметь силу с первого дня его возможного президентства. Сначала Байден должен будет сосредоточить внимание на США и все силы положить на утверждение мер поддержки экономики, которые, как стало известно ранее, могут повлиять на обвал курса доллара.