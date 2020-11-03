В Крыму рассказали, заполнились ли водохранилища за счет проливных дождей

В Крыму и Севастополе 4 дня подряд шли проливные дожди, из-за чего погода на полуострове стала похожа на петербургскую — на небе тучи, прохладно, серо и сыро. Это совсем не похоже на Крым, который последние полтора года страдал от засухи и жаркой погоды, что привело к истощению как подземных, так и надземных источников пресной воды.

В связи с этим ситуация с наполненностью водохранилищ, которые питают города республики, приблизилась к критической — в некоторых районах полуострова уже несколько месяцев подают воду по графику, чтобы экономить имеющийся ресурс. В частности это касается Симферополя и Симферопольского района, Алушты. В Севастополе ситуация не столь напряженная, поскольку воды в Чернореченском водохранилище, откуда город получает пресную воду, осталось еще на три месяца.

При этом дожди, о которых упоминалось выше, наполнили Чернореченское водохранилище за последние 3 дня почти на 150 тысяч кубометров воды. По данным правительства Севастополя, сейчас в водохранилище порядка 15 млн кубических метров воды, однако 7 млн — это неприкосновенный запас.

Проливных дождей в Крыму пока больше не будет

Корреспондент Федерального агентства новостей выяснил у крымских синоптиков, ожидаются ли еще осадки в ближайшие дни и недели на территории полуострова.

«Завтра, 4 ноября, еще сохранится неустойчивая погода в Крыму. В основном ночью местами пройдут кратковременные дожди, однако днем погода будет постепенно улучшаться. Но, уже начиная с 5 ноября и в течение следующей недели ожидается антициклональный характер погоды, то есть без осадков. При этом будет усиливаться северо-восточный ветер, местами до 18 метров в секунду в отдельные дни во время всего этого периода. Температура воздуха сильно уже меняться не будет – ночью 4-9 градусов, на побережье – до 13-14», — заявили ФАН в Гидрометцентре Крыма.

Также в ведомстве подчеркнули, что Гидрометцентр делает прогноз погоды максимум на 10 дней, согласно современным и новым методикам прогнозирования. В связи с этим пока нет точных данных на более длительный период.

Крым – засушливый регион

Также корреспондент ФАН выяснил у руководителя отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского гидрометцентра Натальи Охрименко, повлияли ли дожди на наполненность водохранилищ и других водных источников Республики Крым и Севастополя. Кроме того, эксперт объяснила, почему полуостров всегда был засушливым регионом.

«Нынешняя засуха в Крыму длится практически с июля 2019 года. Если говорить в целом, то для Крыма такая ситуация не является неожиданной, поскольку полуостров находится в зоне недостаточного увлажнения, из-за чего Крым всегда испытывал дефицит пресной воды. Не просто же был построен в советское время Северо-Крымский канал, по которому поступало 1,5 млрд кубометров воды в республику каждый год — это все было давно рассчитано и сделано по уму», — подчеркнула Охрименко.

Отметим, что большая часть днепровской воды использовалась в Крыму для сельского хозяйства, однако еще она питала и подземные источники, сохраняя водный баланс на полуострове. По словам эксперта, сейчас Крыму необходимо для полного восстановления вододефицита найти эти 1,5 млрд кубометров воды в другом месте, чем и занимаются другие специалисты.

«Но сам факт того, что Крым — это зона недостаточного увлажнения, присутствует. В связи с этим такие засушливые годы были, есть и будут. И они могут идти в паре, как и полноводные годы. Например, в 1997 и 1998 гг. Крым буквально заливало водой, что было совершенно нетипично для нашего региона», — сказала специалист.

Временное улучшение ситуации

Руководитель отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского гидрометцентра заявила, что за счет прошедших в регионе дождей, к сожалению, водохранилища Крыма и Севастополя не наполнились и наполниться не могли, поскольку до этого была длительная засуха. Из-за этого продолжается серьезный недобор осадков в крымских горах, где находятся истоки всех основных рек, что питают водохранилища РК:

«Дожди, которые прошли в горах — 40-60 миллиметров осадков — они не могли значительно улучшить гидрологическую ситуацию в бассейнах и реках Крыма. Сейчас сохраняется пересыхание верховья Черной реки — это Севастопольский район. Он расположен выше Чернореченского водохранилища, которое служит для питьевого водоснабжения города-героя. Аналогичная ситуация обстоит и с рекой Альма, которая находится выше Партизанского водохранилища — оно служит для водоснабжения Симферополя. Также нет совершенно никакого притока на реке Салгир, которое питает Симферопольское водохранилище, потому что у верховья бассейна реки осадки были гораздо меньшими по количеству, нежели в бассейнах рек Кача и Бельбек (Севастопольский район. – Прим. ФАН.). То есть за счет дождей было только временное улучшение ситуации».

При этом, продолжила Наталья Охрименко, в верховье реки Черная выпало всего порядка 20 миллиметров осадков за 3 суток. То есть осадки по времени и по территории Крыма распределились крайне неравномерно — не так, как всем хотелось бы, поскольку основная часть осадков в итоге стекла в море.

«Представьте пересохшую реку с пересохшим руслом. Какое сейчас произошло возобновление стока из-за дождей, которые длились 4 дня – потек ручеек на 4-6 часов, при этом его глубина менее 10 см, а ширина — до метра. То есть назвать это возобновлением стока нельзя. Так произошло в селевом бассейне около Симферополя. Есть, конечно, положительные моменты, например, в низовьях реки Кача относительно возобновился сток — там пока он держится на уровне 70 литров в секунду. Если говорить про низовье, которым является Севастопольский район, и низовья рек Качи, Бельбека и Черная, то там были более существенные осадки, нежели в степи или восточных районах Крыма. Однако все это низовья рек, от которых водохранилища не наполнятся», — отметила эксперт.

Водохранилища Крыма должны наполнить осадки

По словам Натальи Охрименко, то, что в Крыму прошли дожди — хороший процесс, но длился он, к сожалению, не очень долго. Республике нужны обложные дожди — затяжные и сильные, однако на это сейчас мало надежд, потому что на полуострове начался холодный период года с 1 ноября:

«После такой длительной засухи надо, чтобы неделю были проливные дожди, тогда появились бы притоки рек и повысился бы их уровень. Надеемся, что в ближайшее время еще будут сильные осадки, хотя наши синоптики нам ничего положительного пока не обещают, поскольку со следующей недели ожидается антициклональный тип погоды без осадков. В связи с этим на данный период гидрологическая обстановка в бассейнах и реках неблагоприятна для Крыма. Ждем, надеемся…»

Эксперт добавила, что в ноябре в Крыму количество осадков, уже по многолетним данным, в два раза больше, чем в октябре. При этом самое большое количество осадков в холодный период года выпадает в республике в декабре и январе.

«Конечно, если эти зимние месяцы не дадут нам нужных осадков, хотя бы по многолетней норме, то это будет очень плохо. То есть сейчас вся надежда на декабрь и январь. Безусловно, бывает и такое, что в Крыму идут сильные дожди во второй половине ноября, тогда тоже приток рек может увеличиться. За счет этого на 100% водохранилища не заполнятся, но поступление воды уже может начаться. А сейчас для Крыма наполнение водохранилищ на 2-3 млн кубометров воды — уже хорошо, потому что это то количество воды, которое нужно для месячного питания пресной водой Севастополя либо Симферополя. Причем надо понимать, что эта вода используется не только в питьевых нуждах населения, а и для промышленности», — сообщила руководитель отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского гидрометцентра.

В горах нужен снег

Также будет очень хорошо, продолжила Охрименко, если в горах осадки будут выпадать снегом, поскольку тогда водная масса в горах будет накапливаться. И когда придет весеннее тепло, которое тоже часто сопровождается осадками, а снег начнет таять, в таком случае из крымских рек пойдет значительный приток воды в местные водохранилища.

«Лучше всего, конечно, чтобы после такой продолжительной засухи на полуострове было несколько полноводных лет, тогда ситуация с вододефицитом, однозначно, исправится. Конечно, мы все ждем дождей, да и курортный сезон закончился, поэтому теперь нужны осадки, чем больше — тем лучше», — подчеркнула эксперт.

По словам руководителя отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского гидрометцентра Натальи Охрименко, на данном этапе необходимо, чтобы за зиму водохранилища Крыма заполнились хотя бы на 50%, поскольку этого запаса хватит до конца 2021 года. Однако сейчас спешить и загадывать нельзя, поскольку все будет зависеть исключительно от погодных условий, которые невозможно предсказать.

Однако есть то, что предугадывать не нужно. Это работы, которые ведут власти Крыма и Севастополя по строительству объектов для решения водной проблемы в регионе. Их проведение оценил уже вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Сейчас проводятся мероприятия по снижению потерь в сетях водоснабжения обоих субъектов России — меняются трубы, где-то прокладываются новые, идет геологическое изучение и разведка водозаборов для увеличения использования подземных вод, строительство водозабора на реке Бельбек с очистными сооружениями и переброска воды между существующими гидроузлами. Также ведется переброска воды с Кадыковского карьера в систему водоснабжения Севастополя.