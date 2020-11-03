Ветеран «Альфы» считает, что теракты в Европе будут продолжаться

Санкт-Петербург, 3 ноября. Почетный президент международной организации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Теракт в Вене. Война с терроризмом в Европе» заявил, что, впустив без должного контроля в Европу толпы мигрантов с Ближнего Востока и Африки, европейцы упустили ситуацию по обеспечению безопасности в своих странах.

«На сегодняшний момент ни одна спецслужба Европы не может предоставить логически выверенные моменты, которые могут предотвратить данные теракты. Чтобы эту проблему решать нужны серьезные подходы в работе спецслужб европейских стран, а они, к сожалению, с самого начала упустили тот момент, когда в эти страны хлынула огромная партия мигрантов, которые, кроме документа с красным крестом, ничего не имели. И это красный крест давал им право гулять по всем странам Европы без всяких проблем. Теперь спецслужбам трудно уследить или поставить на контроль любого террориста или бандита, который вначале прибыл во Францию, потом поехал в Бельгию, потом в Австрию и т.д. Это порождает те проблемы, которые мы наблюдаем. И эта трагедия, к сожалению, будет продолжаться», — заявил Сергей Гончаров.

По мнению эксперта, заявления чиновников европейских стран, ответственных за обеспечение безопасности граждан, свидетельствуют об их беспомощности перед террористической угрозой.

«Министр безопасности Франции чуть ли не со слезами на глазах заявил своим гражданам: вы знаете, у нас сейчас две тысячи бандитов в тюрьмах, 150 установленных террористов, а сколько всего бандитов, мы не знаем. Ему говорят: надо их выслать из страны. А он отвечает: мы не можем это сделать, у нас нет ни сил, ни возможностей. И как реагировать на такие слова чиновника, отвечающего за безопасность граждан Франции?» — задается вопрос ветеран подразделения антитеррора.

Поэтому он не удивляется, что во Франции отрезают головы гражданам страны. Причину роста террористической угрозы в Европе, Сергей Гончаров видит в безответственности руководства европейских стран, которые способствовали притоку мигрантов.

«Та же Меркель, которая хвасталась, что в Европу прибивают большие группы мигрантов, исповедующих мусульманство, говорила: они будут гражданами Германии, мы их будем кормить, они будут изучать наш язык. Это будет плавильный котел Европы. Давайте теперь говорить откровенно: вместо котла получился маленький дымящийся, неприятно пахнущий чайник. Никто из тех, кто прибыл в Германию или Францию, не стал изучать язык, он любил получать деньги, рожал по 12 детей и ничем больше не занимался. И он стал заставлять — повторяю, заставлять страну, в которой он живет, исповедовать те законы, по которым они привыкли жить. Эти люди никогда не будут ни гражданами Франции, ни Германии. Они останутся в том менталитете, в котором рождены и воспитаны», — считает эксперт.

Сергей Гончаров добавил, что остановить террор можно только решительными действиями по выявлению и устранению террористов.