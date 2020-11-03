Донбасс сегодня: армия Киева несет потери под Донецком, ВСУ поставляют оружие для ИГИЛ

Донбасс, 3 ноября. Украинские бойцы обстреливают ДНР и размещают технику в населенных пунктах. Череда инцидентов в ВСУ привела к серьезным безвозвратным потерям. СБУ раскрыла схему поставки оружия из зоны ООС в Турцию. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки в Донбассе стреляли дважды, оба раза огонь велся по территории Донецкой Народной Республики на мариупольском и горловском направлениях обороны. Вооруженные силы Украины применили автоматические станковые гранатометы, стрельба велась в направлении Доломитного и Новоласпы. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Кроме того, украинские силовики в нарушение мирных соглашений разместили боевую бронированную машину в районе Новомихайловки и один бронетранспортер БТР-60 в районе Новобахмутовки Донецкой области, сообщает Народная милиция ДНР со ссылкой на данные мониторинга ОБСЕ. Также международные наблюдатели зафиксировали боевые машины и зенитные установки в районах нескольких населенных пунктов Луганской области, сообщает луганское Управление Народной милиции.

Часовой ВСУ застрелил сослуживца

Очередной смертельный инцидент произошел в рядах украинских вооруженных сил в Луганской области, в Лисичанске, сообщает разведка луганчан. Солдат Ефипанов, находившийся на боевом дежурстве, застрелил из автомата своего сослуживца солдата Козова. Инцидент произошел ночью.

Погибший, по сообщению Народной милиции ЛНР, не отреагировал на требование дозорного остановиться, после чего часовой, сделав предупредительный выстрел в воздух, открыл огонь на поражение. Обстоятельства инцидента уточняются.

Взрыв под Донецком унес жизнь украинского военного

Под Донецком, в районе поселка Пески, несмотря на спокойную боевую обстановку, от подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб военнослужащий украинской армии сержант Туманов, сообщает Управление Народной милиции ДНР. Инцидент произошел во время проведения инженерных работ на позициях 23-го батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Оказалось, что подрыв произошел на устройстве, установленном военнослужащими 57-й отдельной мотопехотной бригады, дислоцировавшимися ранее в указанном районе. В момент инцидента на позициях украинских силовиков присутствовали польские журналисты, у которых впоследствии было изъято оборудование и стерты записи, а также взята подписка о неразглашении информации.

Аналогичный случай произошел в районе Крымского Луганской области, где дислоцированы подразделения 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщает луганское Управление Народной милиции. Солдат Шворак подорвался на минно-взрывном устройстве и от полученных ранений погиб на месте, еще один военнослужащий, солдат Панченко, получил травмы.

Раскрыт канал поставки оружия из зоны ООС террористам ИГИЛ

Главк Службы безопасности Украины по Луганской области раскрыл контрабандный канал поставок оружия из зоны Операции объединенных сил в Турцию для нужд террористов запрещенной в России группировки ИГИЛ1, сообщает Народная милиция ЛНР. Перевалочной базой для поставок оружия служил Одесский морской порт, исполнителями преступной схемы были военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Раскрыть незаконную схему сотрудникам СБУ позволила проведенная ранее спецоперация, в ходе которой в Краматорске Донецкой области были задержаны двое украинских военных и один гражданский, перевозившие оружие и боеприпасы. При обыске их грузовика обнаружены 120-мм и 82-мм мины, гранаты к ручным противотанковым гранатометам и патроны к автоматическому оружию. Перемещение грузов, по информации луганчан, происходило под контролем представителей турецкой диаспоры на Украине.

1 Организация запрещена на территории РФ.