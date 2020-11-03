Путин рассказал о создании уникальных атомных ледоколов в России

Москва, 3 ноября. Президент России Владимир Путин рассказал о разработке в стране не имеющих аналогов в мире серий дизельных и атомных ледоколов.

В пассажирском порту «Морской фасад» Санкт-Петербурга состоялась церемония поднятия флага на ледоколе «Виктор Черномырдин», в которой принял участие российский лидер Владимир Путин.

Глава государства в своей речи отметил, что в России ведется разработка уникальных дизельных и атомных ледоколов. Страна обладает исключительным ледовым флотом. РФ должна и дальше удерживать лидерство в этой сфере и укреплять позиции, подчеркнул президент.