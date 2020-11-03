Редкий снимок молодого Игоря Николаева показал фотограф Пугачевой

Москва, 3 ноября. Звездный фотограф Роман Родин, которого многие называют фотолетописцем певицы Аллы Пугачевой, показал редкий кадр с участниками коллектива «Рецитал».

Фотограф Роман Родин в своем микроблоге в социальной сети Instagram разместил поздравительный пост, адресованный участнику коллектива «Рецитал» Талгату Тухтамышеву, отмечающему свой день рождения.

Все герои снимка позируют перед камерой в белых рубашках и светлых брюках, держа в руках музыкальные инструменты. На снимке также узнали и молодого Игоря Николаева, который играл в группе на клавишных и занимался аранжировкой.

«Ой, какой молодой Игорь Юрьевич Николаев», — пишет фолловер Родина.

Будущий исполнитель шлягера «Выпьем за любовь», 20-летний на момент съемки Николаев на фото запечатлен сидящим справа. На артисте, как и на остальных участниках коллектива, белая рубашка с коротким рукавом и брюки клеш. Николаев смотрит прямо в объектив фотокамеры и добродушно улыбается.