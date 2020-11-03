Реваз Юсупов: Маркировку лекарств упростят и временно сделают бесплатной

Маркировка лекарств в России стала обязательной с 1 июля. Сроки ввода маркировки переносились дважды — ранее предполагалось, что производители должны будут маркировать препараты с 1 января 2020 года.

Маркировка — это цифровой код, черно-белый квадратик, который наносится на каждую лекарственную упаковку и является уникальным для каждой единицы продукции. Это позволяет проследить передвижение и гарантировать, что товар легальный и безопасный. Делается это в интересах потребителей.

Несмотря на то, что маркированных лекарств становилось больше, у ряда компаний, особенно в розничном звене, начали возникать сложности при взаимодействии с системой. Документы на лекарства оформлялись с ошибками и некорректно передавались в систему маркировки. Соответственно, информация с ошибками от дистрибьюторов поставлялась в аптеки, что создавало «пробки» при движении лекарств.

Это не коснулось всего рынка, потому что маркированных лекарств на рынке сейчас всего 10% от общего количества и такой объем не может стать причиной дефицита лекарств в регионах. Но проблема с маркировкой — часть общей проблемы, возникшей из-за перегруженности каналов дистрибуции и неготовности к повышенному спросу, который появился в период пандемии.

Одна партия отправилась с ошибками, потом вторая и третья — это копилось, создавало нагрузку на дистрибьюторов и на всю систему маркировки. Это так называемая паразитическая нагрузка, когда в системе маркировки происходит интеграция с ошибками, которые в нее запущены. Система вынуждена сама очищать все эти материалы, что замедляет скорость работы и сказывается на приемке аптеками товаров от оптовиков. Получая товар с ошибками, аптеки ничего с этими лекарствами дальше делать не могут, в том числе — выпустить в продажу.

Правительство приняло решение перевести систему на уведомительный режим. Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня подписал постановление, которое упрощает порядок работы с системой маркировки лекарств. Теперь, получив лекарство, маркированное от производителей, дистрибьюторы сообщают в систему информацию, какие лекарства они получили. Они больше не ждут подтверждения ни от производителей, ни от системы, а просто дальше передают эти препараты. То же самое — с аптеками.

Это снятие необходимости подтверждения поставки очень необходимо именно сейчас. Мы, как оператор единой системы цифровой маркировки прослеживаемости товаров, надеемся, что в итоге все компании смогут корректно интегрироваться и больше никаких сложностей с лекарствами не возникнет.

Параллельно, несмотря на то, что режим уведомительный, система маркировки продолжает выполнять все свои цели, контролировать цепочки поставок каждой упаковки, легальность и безопасность этих препаратов.

Чтобы снять излишнюю нагрузку на отрасль, мы приняли решение с ноября этого года и до февраля 2021 года отменить плату за маркировку лекарств. Мы делаем ее бесплатной, компании за это платить не будут, мы это делаем за свой счет.

Хочу напомнить, что успешность работы отрасли в системе маркировки на 99% заключается в том, насколько эти компании в отрасли соблюдали требования законодательства и в пилотном проекте готовились к введению маркировки.

Если компании этого не делали, то после того, как маркировка стала обязательной, у них могли возникать сложности. Они начинают делать первые шаги, которые, по сути, должны были делать два года назад. Но даже когда у компании возникают проблемы, наши специалисты всегда стараются помочь.