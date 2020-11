В Нью-Йорке из-за активистов BLM количество перестрелок увеличилось на 120%

Полиция Нью-Йорка сообщает, что количество перестрелок увеличилось на 120% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявляет телеканал Fox News со ссылкой на Департамент полиции Нью-Йорка.

Соединенные Штаты продолжает лихорадить. Связано это с выступлениями активистов Black Lives Matter (BLM). Как сообщают полицейские Нью-Йорка, на улицах города было зафиксировано 137 случаев стрельбы. Примечательно, что за аналогичный период 2019 года стреляли намного меньше — 62 раза. Департамент полиции Нью-Йорка уверяет, что количество перестрелок увеличилось более чем на 120%.

По данным американских СМИ, за 10 месяцев 2020 года было совершено 387 убийств, тогда как в прошлом году за этот же период — 282 (рост на 37,2%). Полиция Нью-Йорка констатирует и значительное увеличение количества перестрелок: в 2019 году — 670, в 2020 — 1299. Рост на 93,9%.

В Департаменте полиции Нью-Йорка рассказали об одном вопиющем преступлении. Речь идет о 29-летней беременной женщиной по имени Ванесса Пьер. Ее тело было обнаружено на тротуаре у скоростной автомагистрали Горация Хардинга в Квинсе. Правоохранители подозревают, что убийство мог совершить ее 29-летний возлюбленный Гой Чарльз. Он был арестован 26 октября по обвинению в убийстве второй степени.

В свою очередь главный детектив полиции Нью-Йорка Родни Харрисон прокомментировал данный инцидент на своей странице в социальной сети Twitter. Он также опубликовал видео, на котором можно заметить, как некий мужчина вытаскивает тело Пьер на тротуар с пассажирской стороны белого седана. Позже полиция установила личность преступника — им оказался Гой Чарльз.

On October 23rd in the confines of the 111th precinct, 29-year-old Vanessa Pierre and her unborn baby were found deceased laying facedown on the sidewalk off of Horace Harding Expressway. pic.twitter.com/OiTW0AMzud