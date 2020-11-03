Малышева предупредила о негативных последствиях бездумного ношения масок

Москва, 3 ноября. Российская телеведущая Елена Малышева рассказала, что ношение защитной маски в период пандемии может быть как эффективным, так и опасным для здоровья человека.

В эфире передачи «Жить здорово» на Первом канале она провела небольшой эксперимент, в рамках которого показала, что при постоянном ношении маски и при дыхании через нее в организме человека снижается уровень кислорода. Иногда такое снижение может быть критичным.

По словам телеведущей, в группу риска попадают дети и пожилые люди. Если молодой человек способен выдержать препятствие в виде маски, то у пожилого могут начаться проблемы. Так, Малышева попросила 90-летнюю пенсионерку на некоторое время надеть маску. Через несколько минут уровень насыщения кислородом крови женщины уменьшился до отметки в 93%, при этом нижняя планка нормы составляет 92%.

Ранее Елена Малышева перечислила три «суперпродукта», которые помогут избежать осложнений при коронавирусной инфекции.