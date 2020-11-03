Путин поднял флаг на ледоколе «Виктор Черномырдин» в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 ноября. Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на ледоколе «Виктор Черномырдин».

Ледокол предназначен для проводки и буксировки судов. Он способен перевозить и снабжать научные экспедиции в Арктике и Антарктике, а также выполнять функции пожарного судна.

Водоизмещение «Виктора Черномырдина» составляет 22,3 тысячи тонн. Его максимальная скорость составляет около 17 узлов на чистой воде. Кроме того, ледокол может проходить льды толщиной до трех метров в сплошном поле со снежным покровом в два десятка сантиметров.