Кто из звезд Голливуда голосует за Трампа, а кто — за Байдена

Выборы президента США 2020: свой выбор уже сделали Том Хэнкс, Дженнифер Энистон, Ариана Гранде и другие звезды Голливуда, сообщает британская Mirror.

Более 90 миллионов американцев проголосовали досрочно на президентских выборах, так поступили и некоторые звезды Голливуда, призвав своих поклонников последовать их примеру. При этом популярные американцы не скрывали своих предпочтений и открыто давали советы поклонникам за кого голосовать: за действующего президента Дональда Трампа или за его соперника Джо Байдена.

В последние недели Том Хэнкс, 50 Cent, Ариана Гранде и Дженнифер Энистон уже публично поддержали своих фаворитов, призывая американцев последовать их примеру.

Кто в Голливуде голосует за Трампа

69-летняя звезда реалити-шоу Кирсти Элли не изменила своим взглядам с 2016 года и по-прежнему не стесняется поддерживать Дональда Трампа.

В числе сторонников Трампа неожиданно оказался известный рэпер 50 Cent, что, возможно, повлияет на мнение чернокожих обеспеченных мужчин. Рэпер отказал демократам в поддержке, узнав о планах Джо Байдена в случае избрания повысить налоги.

Американская актриса, писательница и фотомодель Стейси Дэш также еще с прошлых выборов поддерживает Трампа. Социальные сети Стейси наполнены хэштегами в поддержку действующего президента, включая #MAGA (лозунг Трампа Make America Great Again) и #WomenForTrump.

Американский бодибилдер и актер Джей Катлер открыто пишет в соцсетях о своей поддержке Трампа. Звезда спорта, подавший в начале этого года на развод с актрисой Кирстин Каваллари, опубликовал в Twitter письмо в поддержку республиканского лидера. Впрочем, поклонникам Катлера это не слишком понравилось.

Кантри-рэпер Кид Рок считает себя другом Трампа, исполнитель даже принял участие в предвыборной кампании республиканцев 2020 года.

Поклонники Байдена среди голливудских звезд

Среди звезд Голливуда немало тех, кто поддерживает Демократическую партию и призывает голосовать за Джо Байдена в качестве президента и сенатора Камалу Харрис в качестве вице-президента.

Американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт официально поддержала кандидатуру Джо Байдена на пост следующего президента Соединенных Штатов. 30-летняя звезда опубликовала в соцсетях селфи с печеньем с надписью: «Байден Харрис 2020».

Поп-исполнительница Ариана Гранде также поддерживает демократов. Она написала в Instagram:

«Пожалуйста, идите и голосуйте, ребята....и голосуйте за Байдена!».

27-летняя звезда не скрывает своей поддержки феминизма и ЛГБТ-движения.

Известный голливудский актер Том Хэнкс уже давно поет Байдену дифирамбы. 64-летняя звезда фильма «Форрест Гамп» заявляет:

«Это самые важные выборы в нашей жизни. Это самые важные выборы в истории Америки, и мы должны выбрать правильного человека».

Актриса Дженнифер Энистон через соцсети также призывает своих поклонников голосовать за Байдена. В Instagram Джен поделилась своим изображением, на котором она запечатлена у урны для голосования.

Подпись гласит:

«Я голосовала за Байдена, и я голосовала за него, потому что сейчас эта страна более разделена, чем когда-либо. Прямо сейчас несколько мужчин у власти решают, что женщины могут и чего не могут делать со своим телом».

Звезда фильма «Назови меня своим именем» Тимоти Шаламе также поддержал через соцсети Байдена, грубо отозвавшись о Трампе. 24-летний актер с десятью миллионами подписчиков в Instagram призвал своих поклонников выйти и проголосовать за кандидата-демократа.

Дженнифер Лоуренс также продолжает поддерживать Джо Байдена в социальных сетях. В недавнем посте звезда «Голодных игр» написала:

«Я голосую за Джо Байдена и Камалу Харрис в этом году, потому что Дональд Трамп всегда ставил и будет ставить себя выше безопасности и благополучия Америки».

Чья позиция победит, ждать осталось недолго — выборы в США состоятся 3 ноября.