Фото Кристины Асмус в свадебном платье вызвало бурные обсуждения в Сети

Москва, 3 ноября. Звезда скандального триллера «Текст» Кристина Асмус официально расторгла брак 29 октября. Во вторник актриса опубликовала в соцсетях свадебное фото у ЗАГСа.

На представленном публике снимке Асмус стоит в пышном белом платье и коротком полушубке у входа в столичный ЗАГС. Актриса держит в руках букет цветов, широко улыбаясь. Знаменитость сделала весьма необычный выбор прически. Ее волосы зачесаны в стиле «нулевых», лоб скрывает «рваная» челка.

Подписчики Асмус в Instagram пришли к мнению, что россияне скоро увидят новый фильм с участием актрисы. Аудитория отнеслась с недоверием к публикации звезды. Многие посчитали, что Асмус не могла вновь явиться в ЗАГС спустя пять дней после расторжения брака.

«Что это?»; «Не верю»; «Замуж собираешься?» — прокомментировали публикацию пользователи Сети.

Актриса и шоумен Гарик Харламов объявили о своем расставании 22 июня. Они состояли в браке на протяжении семи лет. В семейной жизни у звезд появилась дочь Анастасия, которая совсем недавно пошла в школу. Знаменитости до сих пор скрывают от общественности причины развода. По словам адвокатов звезд, Харламов до последнего момента пытался вернуть расположение актрисы.