Ветеран «Альфы» объяснил, кто несет ответственность за теракты в Европе 

Ответственность за прошедшие теракты в Европе несут не только международные террористические организации, но и чересчур толерантная миграционная политика местных правительств. Об этом в интервью ФАН заявил подполковник ФСБ в отставке, президент Союза «Офицеры Группы «Альфа» Алексей Филатов.

По предварительным данным, жертвами произошедшей в ночь с понедельника на вторник стрельбы в столице Австрии — Вене — стали уже четыре человека. Один из них — нападавший, ликвидированный полицейскими при попытке скрыться с места преступления. Его личность уже установлена, а квартира вскрыта с использованием взрывчатых веществ и обыскана. Подробности проводимой контртеррористической операции не разглашаются в интересах следствия, однако глава МВД Австрии Карл Нехаммер уже заявил, что боевик не был одиночкой — он связан с крупной международной террористической организацией.

«Самая главная ошибка, которую допустили европейцы, взяв курс на толерантное отношение к мигрантам (особенно с Африки и Ближнего Востока) — это недооценка тех рисков, которые они приобретают вместе с дешевой рабочей силой, — заметил ветеран «Альфы». — Австрия в этом плане далеко не худший пример: правительство там еще два года назад поняло, в какое дерьмо оно вляпалось, и местные полицейские ведут себя намного жестче, чем раньше».

Эксперт вспомнил, что еще 15 лет назад правоохранители Вены боролись с терроризмом далеко не так решительно и эффективно, как сейчас. По его словам, реалии, в которых пребывала Европа, с тех пор сильно изменились, и служители закона были вынуждены приспосабливаться к ним.

«Вместе с тем очевидно, что полиция Франции, Германии, Австрии и других стран того же порядка не готова к проявлениям одиночного терроризма, который является наиболее сложно профилактируемым, — считает собеседник ФАН. — Подготовка к таким терактам идет максимально незаметно, и для того, чтобы предотвратить их на дальних подступах (то есть еще до выхода на улицу вооруженных джихадистов), надо иметь очень серьезный агентурный аппарат, способный держать под контролем людей, потенциально склонных к подобному поведению».

Однако, продолжил Филатов, поскольку таким «аппаратом» европейские спецслужбы не обладают, теракты в Евросоюзе будут продолжаться. Причем частота их будет идти по нарастающей — опьяненные своими успехами в Париже боевики будут устраивать все более изощренные и массовые убийства мирных людей.

«Насколько я знаю, ответственность за последние преступления взял на себя ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация. — Прим. ФАН), — заявил ветеран «Альфы». — Но он, скорее всего, просто попытался оседлать волну исламского радикализма в Европе, чтобы еще раз напомнить о себе. Теперь их целью является дестабилизация спокойного европейского общества с целью поселить в нем страх и неуверенность за свое будущее».

1 Организация запрещена на территории РФ.