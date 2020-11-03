Знаменитый аэродром-спаситель якутского Ту-154 обесточен из-за долгов

Ижма, 3 ноября. Аэропорт Ижма в Республике Коми, который сейчас используется только как вертолетная площадка, остался без света и отопления. Эту информацию подтвердила ФАН заместитель руководителя администрации Ижемского района Виталия Трубина. По ее словам, весь комплекс аэропорта обесточен из-за задолженности перед энергетиками.

«Имущество находится в федеральной собственности, но им пользуется только предприятие «Комиавиатранс» для осуществления пассажирских перевозок. Предприятию оно никак не передано, соответственно у них нет оснований для заключения договора об электроснабжении», — прокомментировала ситуацию Трубина.

Муниципалитет тоже не может заключить договор с энергетиками — у администрации нет юридического основания. К тому же по закону она не имеет права заниматься организацией пассажирских перевозок.

«Пассажирские перевозки осуществляются вертолетом в труднодоступные поселки Ижемского района весной и осенью — в период ледостава и ледохода, и когда не установились зимники. Где-то примерно пять месяцев в году аэропорт работает», — утверждает собеседница ФАН.

По словам Виталии Трубиной, районная администрация неоднократно пыталась выйти на Росимущество, в чьем ведении находится аэропорт, но ответ до сих пор не получила.

Сейчас в здании аэропорта не работает система безопасности и навигации. Пассажиры вынуждены ждать свои рейсы в холодном помещении.

Аэропорт Ижма — бывший аэропорт местных воздушных линий в Республике Коми вблизи одноименного села. 7 сентября 2010 года в неработающем аэропорту на непригодную взлетно-посадочную полосу без светосигнального оборудования и приводных радиостанций совершил вынужденную посадку самолет Ту-154М Мирнинского авиапредприятия АК «Алроса», выполнявший рейс из Якутии в Москву.

Благодаря трудовому подвигу начальника вертолетной площадки Сергея Сотникова, который на протяжении 16 лет после закрытия аэропорта поддерживал в рабочем состоянии его взлетно-посадочную полосу, все 72 пассажира и 9 членов экипажа Ту-154М остались живы.