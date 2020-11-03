Звезда нового «Джокера» Хоакин Феникс впервые стал отцом

Вашингтон, 3 ноября. Актеры Хоакин Феникс и Руни Мара спустя месяц после рождения ребенка подтвердили в интервью журналу People, что стали родителями.

Слухи о появлении на свет ребенка у звездной пары появились в СМИ более месяца назад. Актеры назвали новорожденного сына Ривер — в честь умершего от передозировки наркотиками старшего брата Феникса.

В интервью знаменитостей спросили о ситуации с несовершеннолетними беженцами, которые остаются без родителей при пересечении границ США. Отвечая на вопрос, знаменитости «проговорились», что у них родился ребенок.

«Как новоиспеченным родителям нам невыносимо представлять те чувства, которые бы мы испытывали, если бы у нас забрали ребенка даже на день, не говоря уже о годах», — ответили Мара и Феникс журналистам.

О романе актеров стало известно в конце 2016 года. После трех лет отношений пара заключила помолвку. У знаменитостей много общего. Помимо совместных кинопроектов, они занимаются благотворительностью и помогают в спасении окружающей среды. Руни Мара руководит благотворительным фондом Faces of Kibera, поставляющим еду, одежду и лекарства жителям трущоб Кибера на окраине столицы Кении. Хоакин Феникс является членом организаций «В защиту животных» и «Люди за этичное обращение с животными».