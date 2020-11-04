Жена Ефремова была вынуждена устроиться на работу, чтобы прокормить детей

Москва, 4 ноября. ФНС заблокировала все счета Ефремова из-за неоформленной декларации и не уплаченных вовремя налогов. Его супруга Софья Кругликова была вынуждена устроиться на работу для того, чтобы содержать семью. Об этом ФАН рассказал адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин.

«Софья пошла работать сейчас, — говорит он. — Но ее заработка, естественно, не хватает на семью. У нее только трое детей. Друзья помогают. Но насколько я знаю, вопрос со счетами сейчас пытаются решить. У нас блокируют быстро, а восстанавливать придется долго».

Ранее ФАН писал, что, находясь еще под домашним арестом, Михаил Ефремов оплатил все долги, которые у него числились за судебными приставами. Но долг перед ФНС всплыл, когда он уже был в СИЗО и физически не смог этого сделать.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения и с остатками наркотиков в крови сел за руль своего Jeep Grand Cherokee и на огромной скорости протаранил фургон 57-летнего курьера Сергея Захарова. От полученных травм Захаров скончался несколько часов спустя. Ефремов был осужден на восемь лет заключения, но на апелляции ему «скостили» срок на полгода.