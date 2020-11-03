Депутат Морозов объяснил, почему ЛДПР разочаровалась в Трампе

Санкт-Петербург, 3 ноября. Член комитета по международным делам Госдумы РФ Антон Морозов, выступая в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Выборы президента США. Последние прогнозы», пояснил слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который ранее заявил, что Дональд Трамп перестал пользоваться популярностью в России.

«Мы возлагали большие надежды на Дональда Трампа, когда он шел на свой первый срок, поскольку его риторика на тот момент вселяла определенный оптимизм. Мы рассчитывали, что с его приходом в Белый дом удастся развернуть оголтелую антироссийскую политику, которая, к сожалению, сейчас исходит из Вашингтона. Но четыре года его правления показали, что на словах — одно, а на деле — совсем другое. Как недавно посчитал президент РФ Владимир Путин, санкции администрация Белого дома вводила 46 раз против РФ и наших граждан. Продолжается по надуманным поводам притеснение наших граждан, их обвиняют в каких-то киберпреступлениях. Продолжаются подозрение России, что мы каким-то образом пытаемся вмешаться в выборы в США. То есть, к сожалению, с приходом Трампа ничего не поменялось», — объяснил позицию ЛДПР депутат Госдумы.

Антон Морозов уверен, что в существующих условиях жесткой конкуренции России и США на мировой арене, нам совершенно бессмысленно рассуждать по поводу того, кто лучше — Трамп или Байден.

«Нам без разницы, кто из них победит на выборах, потому на данном этапе интересы наших государств противоречат друг другу. Мы с Америкой конкурируем на многих площадках. И правящий класс США, который определяет внешнюю политику этого государства, очевидно, заинтересован посильнее ослабить своего основного конкурента. Поэтому, кто бы ни был избран президентом США, он будет продолжать антироссийскую политику исходя из конкурентных соображений», — отметил депутат.

Америке не нужна сильна Россия, считает российский политик, которая пользуется авторитетом в мире и соответственно может помешать реализации экономических интересов США, особенно в Европе.

«Вы видите, какая сейчас борьба развернулась за европейский газовый рынок, насколько Америка сильно включилась, чтобы помешать расширению поставок российских энергоресурсов в Европу. Они преследуют чисто экономический интерес, намериваясь поставлять свой сланцевый газ на европейский рынок, и не хотят усиления политического влияния России в Европе», — пояснил Антон Морозов.

Эксперт уверен, что в случае избрания президентом США Джозефа Байдена, позиция американцев к «Северному потоку — 2» не изменится.