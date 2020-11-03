Теряющий слух Корчевников завел аккаунт на сайте знакомств

Москва, 3 ноября. Звезда сериала «Психологини», 31-летняя актриса Анна Старшенбаум научила ведущего программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова знакомиться в Сети.

Актриса Анна Старшенбаум стала гостьей передачи «Судьба человека», выходящей в эфире телеканала «Россия-1», в ходе которой помогла Борису Корчевникову зарегистрироваться на сайте знакомств.

Старшенбаум поведала ведущему передачи о своем детстве и становлении в качестве звезды, а также выразила желание обрести семейное счастье. Для реализации этой цели, по словам актрисы, она зарегистрировалась на одном из сервисов для знакомств. Корчевников, также не имеющий второй половинки, решил вслед за Старшенбаум испытать удачу на одном из таких сайтов.

Ведущий и гостья передачи создали в студии настоящий тандем: Старшенбаум помогла Корчевникову оформить его профиль и заполнить графу «О себе», а также подсказала телеведущему, какие фотографии могут привлечь внимание представительниц прекрасного пола. Так, профиль Корчевникова пополнился снимком с младенцем на руках. По словам актрисы, такие фото могут помочь расположить к себе женщину. Под эмбарго же попали снимки, на которых Корчевников запечатлен в компании дам. Стоит отметить, что таких кадров было большинство, несмотря на сообщения в СМИ о проблемах со слухом актера.