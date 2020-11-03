Елена Панина о теракте в Вене: Европейская модель толерантности терпит крах

Мы все опять стали свидетелями чудовищного деяния, совершенного в Европе. Накануне в Вене несколько хорошо вооруженных человек устроили перестрелку в шести местах австрийской столицы: в центре города возле синагоги, еврейского общинного центра и ресторанов. Шесть человек погибли, пятнадцать получили ранения, среди них — полицейский. Один из стрелков ликвидирован сотрудниками спецслужб.

Власти просят жителей Вены не покидать дома, не подходить к окнам. Призывают очевидцев не распространять в социальных сетях видеозаписи и фотографии с места происшествия. Работа общественного транспорта ограничена. Весь день 3 ноября в городе закрыты школы, родителей просят не выпускать детей на улицу.

Солидарность с Австрией проявляют Европейский Союз, Россия, Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Президент нашей страны Владимир Путин направил телеграмму федеральному президенту Австрийской Республики Александру Ван дер Беллену и федеральному канцлеру Себастьяну Курцу с выражением соболезнований в связи с трагическими последствиями террористической акции в Вене.

Примечательно, что сами местные власти говорят о необходимости борьбы с «исламистским терроризмом». Но эти слова раздаются после каждого теракта в Европе, и их за последние годы было произнесено немало. А воз и ныне там. Решения принимаются половинчатые: усиливается наблюдение, под которое подпадают абсолютно все европейцы без исключения, увеличивается финансирование программ по воспитанию «терпимости и толерантности», политики рассуждают о необходимости сплотиться и защитить «наши ценности».

Однако никто не задается вопросом: почему это все не работает? Почему теракты повторяются?

Евросоюз не готов признаться, что допустил страшные ошибки, когда открыл границы для всех мигрантов без разбора, понадеявшись, что те быстро примут его либеральную идеологию. И сейчас лидеры государств Старого Света говорят о провале политики мультикультурализма.

ЕС расплачивается за свои лень и трусость. Потому что решать проблемы мигрантов надо было там, откуда они бежали. Но это требовало проведения активной внешней политики. Европейцы же предпочли сдаться. Они терпят рядом с собой экстремистов, надеясь выявить их сугубо полицейскими методами.

Однако проблема заключается в том, что терпит крах сама европейская модель. Ее нужно менять! И одновременно надо заниматься проблемой мигрантов на дальних рубежах, взяв на себя ответственность за налаживание социально-экономической стабильности как раз в тех странах, откуда те прибывают в Европу.