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Пензенцы возмутились очередному подорожанию стоимости проезда

Пензенцы возмутились очередному подорожанию стоимости проезда

Жителей Пензы возмутила новость об очередном увеличении стоимости проезда на общественном транспорте города. Как стало известно ФАН, подорожание услуг частных перевозчиков вызвало в соцсетях волну негодования, обусловленную отсутствием обоснований для принятия подобных мер. 

«Пусть хотя бы школьникам делают бесплатный проезд: кто в школу ездит каждый день, кто-то — на секции. Вводят проездные для всех с льготными поездками и т. д. Только деньги гребут — ни безопасности, ни комфорта, водители через одного хамят и орут, салоны грязные, возят стоя, как в консервной банке битком. Теперь будем точно жалобы писать, за такие деньги и услуги должны быть качественными!» — прокомментировала новость жительница Пензы.

«Уж сколько было этих повышений, не сосчитать. И кто когда прислушивался к мнению народа? Максимум, что сделать могут — это направить жалобу в УФАС, потом будут долгие разборки, которые ничем не закончатся, а народ к тому времени попривыкнет, и все окончательно затихнет», — констатировал один из комментаторов.

Пензенцы возмутились очередному подорожанию стоимости проезда

«В Тамбове проезд стоит 20 рублей при безналичном расчете и 22 рубля, если наличными. Кстати, цена на топливо в Пензе не отличается от Тамбова», — подметил в комментариях пензенец.

«Вот к чему приводит отсутствие муниципального перевозчика. Сначала все развалили, а затем прорабатывают дальнейшие действия. Надо писать Путину!» — подвел итог один из комментаторов.

После подорожания стоимость билета для проезда в автобусах составит 27 рублей, а в маршрутных такси — 32 рубля. В последний раз проезд дорожал в июле 2019 года, когда цена билета на автобус поднялась с 21 до 23 рублей, а цена билета на маршрутное такси — с 23 до 27 рублей. 

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