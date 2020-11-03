Пензенцы возмутились очередному подорожанию стоимости проезда

Жителей Пензы возмутила новость об очередном увеличении стоимости проезда на общественном транспорте города. Как стало известно ФАН, подорожание услуг частных перевозчиков вызвало в соцсетях волну негодования, обусловленную отсутствием обоснований для принятия подобных мер.

«Пусть хотя бы школьникам делают бесплатный проезд: кто в школу ездит каждый день, кто-то — на секции. Вводят проездные для всех с льготными поездками и т. д. Только деньги гребут — ни безопасности, ни комфорта, водители через одного хамят и орут, салоны грязные, возят стоя, как в консервной банке битком. Теперь будем точно жалобы писать, за такие деньги и услуги должны быть качественными!» — прокомментировала новость жительница Пензы.

«Уж сколько было этих повышений, не сосчитать. И кто когда прислушивался к мнению народа? Максимум, что сделать могут — это направить жалобу в УФАС, потом будут долгие разборки, которые ничем не закончатся, а народ к тому времени попривыкнет, и все окончательно затихнет», — констатировал один из комментаторов.

«В Тамбове проезд стоит 20 рублей при безналичном расчете и 22 рубля, если наличными. Кстати, цена на топливо в Пензе не отличается от Тамбова», — подметил в комментариях пензенец.

«Вот к чему приводит отсутствие муниципального перевозчика. Сначала все развалили, а затем прорабатывают дальнейшие действия. Надо писать Путину!» — подвел итог один из комментаторов.

После подорожания стоимость билета для проезда в автобусах составит 27 рублей, а в маршрутных такси — 32 рубля. В последний раз проезд дорожал в июле 2019 года, когда цена билета на автобус поднялась с 21 до 23 рублей, а цена билета на маршрутное такси — с 23 до 27 рублей.