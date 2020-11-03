Политолог Корнилов заявил, что Зеленскому может грозить импичмент

Киев, 3 ноября. Политолог и историк Владимир Корнилов в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что украинский президент Владимир Зеленский пытается услужить Западу и разделить с парламентом ответственность за кризис в стране. Об этом пишет «ПолитНавигатор».

Корнилов заметил, что Зеленский не решается принимать указы самостоятельно и пытается «сделать всю ответственность коллективной, завязать на этом абсолютно антиконституционном акте весь парламент». Украинскому президенту может грозить импичмент, заявил Корнилов и объяснил почему.

«Причем теоретически он может принять этот закон. Там, конечно, часть Коломойского проголосует против, «Голос» обязательно проголосует «за», потому что это соросята. Остальные фракции — непонятно», — заявил Корнилов.

По его словам, конституционный кризис на Украине возник не просто так — западные «партнеры» дают поручению действующему президенту Украины относительно суда в стране. Владимир Корнилов обратил внимание на то, что послы «Большой семерки» «де-факто управляют Украиной, не стесняясь ничего».

«Если произойдет так, как идет по сценарию Зеленского, то это, действительно, будет делом, которое может привести к импичменту», — резюмировал эксперт.

Владимир Корнилов в комментарии ФАН допустил импичмент Владимира Зеленского на фоне кризиса на Украине.