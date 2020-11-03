Адвокат Жорин рассказал, как мать актера Числова может отсудить квартиру у племянницы

Мать скончавшегося актера Александра Числова Валентина Александровна может оспорить сделку о продаже квартиры артиста и выиграть суд у племянницы Светланы Андриановой, заявил адвокат Сергей Жорин ФАН.

По словам племянницы, Числов продал ей апартаменты в Москве по максимально низкой цене за четыре месяца до смерти. Мать актера считает, что ее сын не хотел продавать квартиру. Валентина Александровна в эфире шоу Андрея Малахова обвинила племянницу в скоропостижной гибели сына. Она уверена, что квартира должна принадлежать ей.

Племянница артиста выдвинула свою версию событий. По ее словам, команда Малахова «обрабатывает» мать погибшего и помогает ей заполучить квартиру.

Адвокат Сергей Жорин оценил возможность матери Числова оспорить сделку и получить права на квартиру.

«Аналогичных историй большое количество — известных или неизвестных. Вероятность того, что сделка будет оспорена, всегда есть», — заверил адвокат.

По словам Жорина, при наличии правовых оснований и явных доказательств есть возможность оспорить даже проведенную в соответствии с законом сделку.

«Даже если сделка проведена кристально чисто, нотариально заверена и соответствует закону, все равно есть вероятность ее оспорить при определенных обстоятельствах: либо доказать, что человек не осознавал того, что он делает в силу состояния здоровья или в силу иного состояния — алкоголь, наркотики. Есть ряд других обстоятельств – мнимая, притворная сделка, или сделка, когда лицо имело в виду нечто другое», — объяснил юрист.

Жорин также отметил, что значительное влияние на исход судебного разбирательства оказывает и общественное мнение.

«Безусловно, общественное мнение на сегодняшний день, как бы кто ни отрицал, имеет серьезное значение для вынесения решения. Конечно, представители судебной системы будут это отрицать. Но любой гражданин, который так или иначе следит за резонансными делами, заметил, что суд очень часто выносит решение, которое удовлетворяет общественный запрос», — подчеркнул адвокат.

Жорин обратил внимание, что общественный резонанс в деле Михаила Ефремова так или иначе повлиял на решение суда.

«Поддержка Андрея Малахова, не самого как персонажа, а в лице федеральных каналов и социальных сетей, безусловно, будет иметь определенное влияние на принятие решения. Здесь прогнозировать, что в итоге будет, крайне сложно. Но определенный неплохой шанс, что сделка будет оспорена, есть», — заключил он.

В качестве примера Жорин привел недавний судебный процесс из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной. Актриса подарила квартиру своему супругу продюсеру Бари Алибасову. Сделка была проведена кристально число, суд это подтвердил: Федосеева-Шукшина прочитала договор, подтвердила, что передает квартиру добровольно, через несколько дней даже выдала нотариальную доверенность. Но в последствии общественное мнение осудило Алибасова, и суд эту сделку отменил, посчитав, что Шукшина думала, что это какая-то другая сделка.

Ранее стало известно, звезда советского и российского кино Федосеева-Шукшина в свои 82 года готовится в очередной раз стать матерью. Артистка ищет суррогатную мать для своего будущего ребенка.

Сын продюсера Бари Алибасова, стартапер, предприниматель Бари Алибасов-младший рассказал, почему народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина решила стать матерью.