У Михаила Ефремова появился шанс выйти по УДО через 3,5 года

Москва, 3 ноября. Михаил Ефремов начал переговоры с руководством СИЗО №5 Москвы о том, чтобы остаться отбывать срок в отряде хозяйственного обслуживания. Эту информацию ФАН подтвердил его адвокат Петр Хархорин.

Согласно правилам, Ефремов должен будет написать заявление на имя начальника следственного изолятора. Но пока актер не может этого сделать, так как приговор де-факто не вступил в законную силу — это произойдет только после того, как в изолятор придет постановление.

«Могу сказать одно — я сегодня только был у него в изоляторе, — говорит Хархорин. — Вопрос этот обсуждается, но пока не решен. Я не в курсе с кем он конкретно обсуждает, но такая вероятность есть».

По всем критериям Михаил Ефремов вполне подходит для службы в хозотряде. Туда берут только тех, у кого первая судимость и осужденных, не представляющих опасность для общества.

Преимущества хозотряда очень значимы. Первое — стопроцентное УДО. Вот информация с официального сайта СИХО «Водник»:

«Осужденные отряда х/о, добросовестно относящиеся к работе, 100% подпадают под условно-досрочное освобождение после: 1/3 срока наказания — за преступления небольшой или средней тяжести; 1/2 срока наказания — за тяжкие преступления».

С учетом того, что до приговора в СИЗО срок исчисляется день за полтора, с учетом времени на домашнем аресте Михаилу Олеговичу останется отсидеть максимум 3,5 года и потом подавать разрешение на условно-досрочное освобождение.

Кроме этого, осужденные в хозотряде живут в незапираемых комфортных помещениях, для отдыха предусмотрены спортзал, футбол, волейбол, настольный теннис, видеозал, библиотека. Ежемесячно за работу им выплачивается заработная плата, которую они могут потратить в местном магазине и питаться привычными продуктами. А тех, кто трудится особенно усердно еще и премируют. Встречи с близкими разрешены гораздо чаще, как и передачи продуктов. Им даже разрешены телефонные звонки, купить сим-карту можно опять же в местном магазине.

Напомним, ранее представители НКО сообщили, что Ефремов отказался ехать в колонию в Чувашию из-за слабого здоровья. 8 июня актер на своей машине вылетел на встречную полосу на Смоленской площади Москвы и врезался в фургон. 57-летний водитель фургона Сергей Захаров погиб в результате столкновения. Позднее экспертиза показала наличие наркотиков и алкоголя в крови Ефремова.