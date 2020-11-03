На новом винзаводе в Судаке выпустят вино «Крымская весна»

Одна из торговых марок вина, которое планируют разливать на новом предприятии в Судаке, — «Крымская весна», передает корреспондент ФАН.

Каждый год в Крыму закладывают 600 гектар виноградников, которые потом дадут сочные плоды для изготовления уникального вина. На сегодняшний день плодоносящие плантации на полуострове занимают более 18 тысяч гектар земли. Собранный урожай отправляется на именитые винзаводы и маленькие винодельни, где превращается в знаменитые напитки, которыми по праву гордятся крымские мастера, возвращаясь с международных конкурсов с наградами и медалями.

Сегодня полным ходом идет закладка виноградников в Судаке. Планируется, что инвестор вложит в проект 130 млн рублей, в ходе реализации проекта создадут 33 постоянных рабочих места и дополнительные места для привлечения сезонных работников. Об этом на днях рассказал министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«Мы заложили 30 гектар. Как только закончим оформление земельных участков в аренду — будет еще столько же. Всего — 60 гектар. Через три года планируем получать урожай по 100–120 ц/га», — рассказал корреспонденту ФАН директор ООО «ВПС плюс» Юрий Шавардов.

Виноград выращивали на этих землях еще 800 лет назад. По данным заключения Института археологии Крыма, в XIII–XV веке на этом месте была генуэзская колония, жители которой платили в метрополию налог за производство вина. На арендованном компанией участке находятся здания XIX века с винными подвалами. Здесь инвестор построит современный винзавод.

Одна из торговых марок вина, которое планируют разливать на новом предприятии, — «Крымская весна». Все напитки будут производить из местного винограда. Это будет вино защищенного географического указания, которое можно распознать по этикетке с таинственной аббревиатурой — ЗГУ.

На предприятии выращивают «каберне совиньон», «мерло» и другие сорта. Выбор будущих сортов зависит от типа почвы, климата. Для полива пробурят скважину и построят пруд.

Последние два года вопрос нехватки воды в Крыму стоит особенно остро. В связи с возвратными заморозками и засушливым летом этого года виноградари недобрали 30% урожая. В Севастополе говорят о еще больших потерях — 40-50%.

«С июня по август у нас выпало не более 24 мм осадков. Это показатели засушливой зоны, пустыни», — рассказал Арсен Ягьяев, главный агроном «СВЗ-Агро».

Ситуацию на этом предприятии усугубил выход из строя системы мелиорации, в результате чего виноградники, привыкшие к регулярному поливу, остались без влаги.

«Существуют разные сорта винограда и разная корневая система. Есть виноград, который поливать нужно только первые два года после закладки, — потом он ищет воду сам. А есть корневая система, которая идет вверх, чтобы взять воду для полива», — объясняет тонкости выращивания винограда представитель ООО «ВПС плюс» Андрей Игонин.

По его словам, на предприятии выбирают сорта винограда, учитывая сложившуюся ситуацию с водой, и засуха в Крыму реализации проекта не помешает.

В начале октября в Балаклаве состоялся винный фестиваль, на котором местные производители вин представили свои лучшие напитки. Как передает корреспондент ФАН, там же специалисты и представители власти смогли обсудить будущее виноградарства и виноделия в Крыму.