Оксана Самойлова пожаловалась на совместный отдых с Джиганом на Мальдивах

Мале, 3 ноября. Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова вместе с детьми улетели отдыхать на Мальдивы. Ожидания супруги певца не оправдались в первый же день у Индийского океана.

Дорога на Мальдивы оказалась долгой. Джигану и 32-летней модели с маленькими детьми пришлось перенести два перелета и поездку на лодке до одного из островов в Индийском океане. В личном Instagram-блоге Самойлова поделилась, что трое дочерей Лея, Ариела, Майя и сын Давид вели себя хорошо в путешествии.

Перед поездкой модель представляла, как пройдет ее первая ночь на воде. Самойлова ждала, что все двери островных апартаментов будут открыты настежь. Жена Джигана хотела поскорее услышать приятный шум волн и почувствовать легкое дуновение теплого ветра. Все оказалось совсем иначе.

«Как это было на самом деле: ночь, я подрываюсь от жуткого грохота, шум такой, как будто на веранде бомбы взрываются, двери хлопают от ветра и сквозняка, дом трясется, и так всю ночь», — пожаловалась модель в соцсетях.

«Хорошего отдыха. По фотке кажется что вы беременны в очередной раз»; «Ха-ха, расскажите после первой грозы на океане»; «Да, отдых на Мальдивах, просто одно мучение», — прокомментировали фанаты публикацию Самойловой.

В начале 2020 года модель подавала на развод из-за увлечения рэпера запрещенными веществами и его измен. Пара состоит в браке семь лет, у них четверо общих детей. В начале лета Самойлова передумала и отозвала свое заявление в суде, решив остаться с мужем.