Марк Грубарг



Председатель еврейской религиозной общины Санкт-Петербурга

«Когда возникает народное единство? Когда есть общая история, общие ценности, общее будущее.



Великая Отечественная война, в которой мы победили только благодаря тому, что вместе. Многие большие достижения, начиная выходом в космос, (где работали люди всех национальностей и вероисповеданий) и заканчивая многими славными достижениями, которые были за всю историю. Пожалуй, что ни у одной страны не было такого опыта естественного проживания и взаимного уважения людей разных религий, конфессий и национальностей.



Думаю, этот день важен как напоминание. Может быть, в этот день рассказывать о нашем общем прошлом. <…> Напомнить, что, когда мы вместе, на самом деле, нам легче, проще. Это проникновение разных культур, характеров, религий усиливает нас. И все к этому уже настолько привыкли, что надо, может быть, еще раз это подчеркнуть, видя, какой неспокойный и турбулентный мир образовался вокруг нас, где люди, не имея такого опыта, пытаются найти свое пространство путем, я бы сказал, иногда чудовищных способов.



А наш путь был найден давно, и поэтому надо его сохранять, и приумножать это взаимопонимание. Это день нужен, чтобы на секунду, на один день остановиться, и о том, что есть уже много лет, рассказать. И еще раз осознать, как важно для нас — быть вместе».

