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Остановиться на секунду и осознать,
как важно быть вместе
Представители трех религий — о Дне народного единства
В России 4 ноября отмечают День народного единства. У праздника в 2020 году юбилей — 15 лет с момента его появления в современной истории нашей страны. Об этом помнят не все, но этот день стал праздничным благодаря инициативе Межрелигиозного совета России.
Что думают о народном единстве в России сейчас представители разных религий? Для чего нам нужен этот праздник? ФАН попросил ответить на эти вопросы представителей трех религий: иудаизма, православия и ислама.
Марк Грубарг

Председатель еврейской религиозной общины Санкт-Петербурга
«Когда возникает народное единство? Когда есть общая история, общие ценности, общее будущее.

Великая Отечественная война, в которой мы победили только благодаря тому, что вместе. Многие большие достижения, начиная выходом в космос, (где работали люди всех национальностей и вероисповеданий) и заканчивая многими славными достижениями, которые были за всю историю. Пожалуй, что ни у одной страны не было такого опыта естественного проживания и взаимного уважения людей разных религий, конфессий и национальностей.

Думаю, этот день важен как напоминание. Может быть, в этот день рассказывать о нашем общем прошлом. <…> Напомнить, что, когда мы вместе, на самом деле, нам легче, проще. Это проникновение разных культур, характеров, религий усиливает нас. И все к этому уже настолько привыкли, что надо, может быть, еще раз это подчеркнуть, видя, какой неспокойный и турбулентный мир образовался вокруг нас, где люди, не имея такого опыта, пытаются найти свое пространство путем, я бы сказал, иногда чудовищных способов.

А наш путь был найден давно, и поэтому надо его сохранять, и приумножать это взаимопонимание. Это день нужен, чтобы на секунду, на один день остановиться, и о том, что есть уже много лет, рассказать. И еще раз осознать, как важно для нас — быть вместе».
Вахтанг Кипшидзе

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ
«Мне кажется, что День народного единства, в который православные также празднуют День Казанской иконы Божией Матери, стал действительно народным праздником. Он вошел прочно в нашу жизнь. Отрадно, что его становление произошло благодаря общим усилиям членов Межрелигиозного совета России, которые выразили консенсус относительно необходимости этой памятной даты.

Я думаю, что народное единство — это подлинная ценность для нашего народа, нашего государства. Мы призваны укреплять это единство своими делами, отношением к ближним и дальним, своей ответственностью в общественной и личной жизни. Тогда название этого праздника и его смысл станут для нас всех реальностью».
Рушан Аббясов

первый заместитель председателя Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман МО
«Россия — это многонациональное и многорелигиозное государство, и такой праздник очень актуален и очень нужен, чтобы показать многовековую историю добрососедства между нашими народами, представителями разных культур, религий, традиций. Каждый народ уникален: его можно представить в виде красивого цветка — и когда всю эту композицию собрать, получается очень красивый букет. Думаю, что именно его и представляет наше российское общество.

Важно знать друг друга: наши традиции, наши обычаи, нашу культуру — чтобы сегодня нас не пытались стравливать и настраивать друг против друга. Важно показать единство многонационального народа нашей страны. Важно знать историю. Мы всегда защищали страну вместе, радовались вместе тем событиям, которые происходили в ней. <…>

Сегодня каждый из нас должен стремиться вносить свой вклад в развитие межнациональных, межрелигиозных отношений для сохранения мира и стабильности. Когда мы друг друга знаем, нам становится спокойнее и понятнее жить, показывать пример нашим детям, будущему поколению».
День народного единства в 2020 году

День народного единства впервые пройдет без народных гуляний в Москве. Причина понятна всем: эпидемиологическая обстановка из-за COVID-19 проведению массовых мероприятий не благоприятствует. Празднование пройдет в онлайн-режиме.

Отказались от торжеств по случаю праздника и в Кремле: как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, традиционный прием 4 ноября не состоится.

«Тем не менее ряд мероприятий в рамках празднования Дня народного единства у президента запланирован и сейчас готовится», — сказал Песков журналистам.
История праздника
День народного единства отмечается в России ежегодно с 2005 года. Праздник был установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и воеводой князем Дмитрием Пожарским от польских интервентов в 1612 году.
1613 год
Царь Михаил Федорович в память об освобождении Москвы от поляков установил 22 октября по старому стилю (по григорианскому календарю — 4 ноября) церковно-государственный праздник в честь Казанской иконы Божией Матери. Именно с этой иконой князь Пожарский вступил в Китай-город.
1649 год
Царь Алексей Михайлович подтвердил высокий статус праздника. День Казанской иконы Божией Матери до сих пор сохраняется в церковном календаре. Дата официально отмечалась вплоть до прихода большевиков к власти в 1917 году.
2004 год
На сайте Межрелигиозного совета России 22 сентября появилось обращение «О введении нового государственного праздника 4 ноября». В документе отмечается, что события 4 ноября 1612 года стали примером «единения всех граждан, независимо от происхождения, веры и положения в обществе». При этом 7 ноября названо «днем трагического разделения России» (годовщина Октябрьской революции).

«Традиционные религиозные организации, входящие в Межрелигиозный совет России, считают целесообразным отмечать 4 ноября — годовщину событий 1612 года — и сделать этот день выходным. А день 7 ноября может остаться в календаре памятной датой нашей истории», — говорилось в обращении.

Инициативу поддержал комитет Госдумы по труду и социальной политике. 23 ноября в нижнюю палату парламента был внесен законопроект о поправках в Трудовой кодекс России. В документе говорилось об отмене праздника 7 ноября и введении новой праздничной даты — 4 ноября.

24 декабря депутаты Госдумы приняли законопроект в третьем чтении: «за» проголосовали 327 депутатов, «против» — 104 парламентария, в том числе вся фракция КПРФ, еще два законодателя воздержались.

29 декабря президент России Владимир Путин подписал законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс и поправки в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Так 4 ноября стал Днем народного единства.
2005 год
День народного единства отмечался 4 ноября впервые. Российский лидер возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве. Памятник Минину и Пожарскому также был открыт в Нижнем Новгороде. С тех пор дата отмечается ежегодно.
Автор: Регина Пак

В статье использованы фотографии Федерального агентства новостей, ТАСС (автор фото — Николай Галкин), а также фото с сайтов sinagoga.jeps.ru и muslim.ru.
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