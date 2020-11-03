Риск заразиться COVID-19 сохраняется даже после смерти инфицированного

Самара, 3 ноября. Пациент, скончавшийся от COVID-19, может продолжать оставаться вероятным источником заражения, считает патологоанатом самарской больницы №4 Николай Черяпин.

Медицинский персонал может заразиться коронавирусом даже в результате вскрытия инфицированного, считает специалист. Он заявил, что тела погибших от COVID-19 людей продолжают представлять угрозу для окружающих, передает 63.RU.

"Посмертные патолого-анатомические исследования проводят с соблюдением всех мер безопасности и использованием средств индивидуальной защиты", — подчеркнул Черяпин.

Контакты с телом покойного на похоронах также несут в себе угрозу, рассказал эксперт. В этом случае соблюдение социальной дистанции остается обязательным требованием.