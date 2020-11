Ученые назвали продукты, которые вызывают хроническое воспаление

Москва, 3 ноября. Развитие воспалений в организме может спровоцировать употребление некоторых продуктов, выяснили ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Хронические воспаления внутренних органов наблюдаются при регулярном употреблении красного и обработанного мяса, а также рафинированных зерен и сладких напитков. В ходе эксперимента специалисты разработали систему воспалительного индекса питания, которая оценивает биомаркеры воспаления в крови.

Оказалось, что при частом приеме этих продуктов на 46% увеличивается риск развития болезней сердца. Вероятность инсультов возрастает на 28%. Исследователи рекомендуют добавлять в рацион питания больше клетчатки и антиоксидантов. Лучшим средством для снижения воспалений считаются грецкие орехи, сообщает Journal of the American College of Cardiology.