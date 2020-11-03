Молодая жена Николаева впервые за долгое время выступила на сцене

Москва, 3 ноября. Поп-певица Юлия Проскурякова с момента начала пандемии коронавируса впервые вышла на сцену. Концертный образ звезды оценил ее муж, композитор Игорь Николаев.

Проскурякова в дуэте с певцом Александром Еловских исполнила гимн международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел» на открытии мероприятия. На сцену артистка вышла в длинном синем платье, уложив волосы легкими волнами.

Перед выступлением артистам пришлось стоять за кулисами в медицинских масках. На сцене музыканты пели уже без средств индивидуальной защиты. По словам Проскуряковой, возможность выступить на открытии фестиваля подарила ей веру, что пандемия отступит и люди станут жить, как прежде.

«Как приятно видеть вас на сцене! Вся светитесь, красивая и улыбчивая! Очень красивая, очень...»; «О, какая красивая. Платье класс. Обожаю синий цвет»; «Юля! Платье шикарное, тебе очень идет синий!» — отреагировали пользователи Instagram на публикацию знаменитости.

Среди восторженных комментаторов фотографии 38-летней артистки выделился и ее супруг. Игорь Николаев оставил под снимками трогательное сообщение, в котором с нежностью назвал Проскурякову своей «родной девочкой». Звезды счастливы в браке более десяти лет.