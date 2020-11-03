Легендарный советский завод может достаться Турции

Москва, 3 ноября. История советского завода «Мотор Сич», доставшегося Украине, продолжает привлекать внимание общественности. Судя по последним новостям, предприятие вполне может перейти в руки Турции. Об этом пишет «Военное обозрение».

На данный момент контрольным пакетом акций завода «Мотор Сич» владеют китайские инвесторы, однако руководить предприятием представители Поднебесной не могут. Дело в том, что на их акции Киевом был наложен арест. Китайцев отстранили от управление заводом по инициативе Соединенных Штатов, которые не могли допустить укрепления обороноспособности Пекина с помощью советских технологий двигателестроения.

Если судить по последним заявлениям главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и министра по вопросам стратегической промышленности Олега Уруского, Киев не будет помогать Китаю получить контроль над предприятием. Вместо этого украинцы планируют передать завод Турции, которая также нуждается в технологиях для построения двигателей.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский побывал в Анкаре, где в очередной раз заявил о стремлении сотрудничать с Турцией в военной сфере. Согласно сообщению портала Vesti.ua, представители обеих стран решили совместно работать над турбовинтовыми и дизельными двигателями, авионикой, военными беспилотниками, крылатыми ракетами и робототехникой.

«Технологическое сотрудничество между двумя сторонами резко возросло за последние два года, заложив основу для научно-технического альянса», — заметил автор статьи.

Судя по всему, Киев действительно хочет передать завод Анкаре, однако непонятно, как это может быть реализовано. Вряд ли Китай способен отказаться от купленных акций и безропотно отдать их туркам. Как сообщалось ранее, китайские СМИ рассказали о последствиях удара РФ по «Мотор Сич».