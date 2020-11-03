Депутаты Госдумы привьются от коронавируса одновременно с народом

Пандемия коронавируса изменила работу всех государственных структур России, — в особенном режиме функционирует и Госдума. Депутаты нижней палаты парламента рассказали ФАН о пустых коридорах парламента, дистанционной работе над важными законопроектами и планах собственной вакцинации.

Заболевшие депутаты «распределились» по сезонам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом Владимиром Путиным 26 октября сообщил, что коронавирусом переболел 91 депутат парламента, 38 госпитализированы, а один находится в реанимации. В Госдуме ограничена работа сотрудников СМИ, на удаленную работу переведена большая часть аппаратов думских комитетов, не проводятся парламентские слушания, а заседания комитетов организуются в режиме видеоконференций.

Тем не менее, палате удается полноценно работать и рассматривать законопроекты, считает глава комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

«Мы перевели часть работы в дистанционный режим. Например, блестяще провели заседание Межпарламентской ассамблеи православия и организовали присутствие более 20 стран. Нам удалось отработать в дистанционном формате встречу с коллегами из КНР, — рассказал в беседе с ФАН Гаврилов. — Работа Госдумы выстроена таким образом, что палата работает как часы — в любых обстоятельствах, даже в сложной обстановке пандемии. Это отлаженная машина, и она четко функционирует».

Политик отметил, что несмотря на свою госпитализацию (депутат разговаривал с нами из больницы), ведет работу дистанционно и постоянно чувствует внимание коллег.

«Мое лечение тщательно контролируется, а первой на признаки моей болезни отреагировала поликлиника при Госдуме, — рассказал Гаврилов. — Мне каждый день звонит глава нашей фракции Геннадий Зюганов, узнает о моем самочувствии. Я бы сказал, что обстановка тревожная: много заболевших в нашем комитете, много заболевших среди коллег».

Обезопасить депутатов от COVID-19 сложно, несмотря на жесткие меры внутри Госдумы, объяснил собеседник агентства. Парламентарии регулярно тестируются, ходят в масках, пользуются санитайзерами, размещенными в здании, стараются соблюдать социальную дистанцию в зале заседаний — но многие заболевают после рабочих поездок в регионы. Также никто не застрахован от заражения коронавирусом в других местах — вне стен Госдумы.

По словам Гаврилова, палате удается не останавливать работу из-за заразившихся коронавирусом депутатов, потому что количество переболевших распределилось по месяцам пандемии: кто-то переболел весной, летом и в начале осени и уже вернулся к работе.

«Но болеть, конечно, не время, — признался Гаврилов. — У нас очень много вопросов, при их обсуждении важно присутствовать на заседаниях лично. Например, в сегодняшней работе по проекту федерального бюджета мне важно, чтобы урезание статей бюджета не коснулось НКО и организаций, связанных с помощью инвалидам и ветеранам».

В зале заседаний дежурят по рядам

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев подтвердил, что Госдума, как важный законодательный орган России, соблюдала и соблюдает особые меры: помощники депутатов работают очно и удаленно, а в Думе введен обязательный минимум — маски, перчатки, социальная дистанция.

«Работы меньше не стало: мы начали проводить больше совещаний, расширенных заседаний комитетов и рабочих групп в дистанционном формате. Это существенно снижает риски заражения людей, при этом сохраняет качество принимаемых решений», — объяснил ФАН Газзаев.

Депутат Иван Сухарев рассказал, что на каждом заседании парламентарии устанавливают дежурства: так как в каждом ряду зала заседаний обычно сидят четыре человека, то в дни пандемии они приходят по очереди.

«Несколько остаются в кабинетах и следят дистанционно, один присутствует в зале, затем каждый час меняемся, — объяснил политик в разговоре с ФАН. — По такому же принципу и голосуем: фракционное решение есть, поэтому в ряду голосует тот, кто оказался в зале на момент голосования».

По словам Сухарева, коронавирус ограничил работу парламентариев не только в самой Думе.

«Срываются мероприятия, запланированные встречи. Бывает, звонишь человеку, собираешься с ним встретиться, а он отвечает из больницы», — пояснил депутат.

Вакцинация депутатов пройдет вместе с народом

Большинство парламентариев будут прививаться от коронавируса после того, как вакцина станет общедоступной, рассказал ФАН Сергей Гаврилов. По его сведениям, некоторые депутаты участвовали в тестировании вакцины, часть получила реальный препарат, часть в условиях эксперимента — плацебо.

«Мы обязательно будет вакцинироваться вместе со всем народом, когда вакцина будет доступна всем», — заявил депутат.

Иван Сухарев также подтвердил ФАН, что вакцина от коронавируса пока не запущена в массовое производство. Многие депутаты ЛДПР хотели бы привиться уже сегодня, но ждут увеличения мощностей.

Добавим, что сейчас в Госдуме идет обсуждение проекта федерального бюджета на 2021 год и принятие законопроектов в развитие новых положений Конституции РФ.