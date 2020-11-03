Самолет Владимира Путина приземлился в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 3 ноября. Самолет президента РФ Владимира Путина прибыл в Петербург, пишут "Невские новости" со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

В Северную столицу Ил-96-300 ПУ (RA 96021) прилетел из Сочи. Данный борт принадлежит специальному летному отряду «Россия» и используется для перелетов высшими должностными лицами.

Как уточняет издание, в рамках визита в Петербург Путин проведет встречу с губернатором города Александром Бегловым, а также примет участие в церемонии подъема флага на ледоколе «Виктор Черномырдин».