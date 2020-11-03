Появилось фото располневшей онкобольной Анастасии Заворотнюк

Москва, 3 ноября. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк находится на терминальной стадии рака. Ее фанаты опубликовали в Сети новое фото с актрисой.

Фото с Анастасией Заворотнюк на фоне морского пейзажа появилось на ее фан-странице в Instagram. На снимке актриса запечатлена с новой прической: длинной челкой и укороченными до плеч волосами. Звезда в кадре одета в светло-серую водолазку и тонкий пуховик цвета мокрого асфальта.

Фанаты отметили, что актриса набрала вес. С их слов, Заворотнюк по-прежнему прекрасна, несмотря на легкую одутловатость лица. Авторы портала Popcake.tv утверждают, что фан-аккаунт, на котором размещено фото, создан в поддержку семьи актрисы и нацелен на создание позитивных эмоций.

«Храни тебя господь, выздоравливай»; «Здоровья! Сил, терпения и стойкой ремиссии!»; «Здоровья, терпения, любим, ждем», — поддержали поклонники Заворотнюк.

В августе 2019 года актриса перестала выходить на театральную сцену. До этого момента ее семья пыталась скрыть болезнь. 14 мая 2020 года стало известно, что у Заворотнюк рак головного мозга. Об этом рассказал директор ФГБУН «Институт молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Российской академии наук» Александр Макаров во время совещания по развитию генетических технологий с президентом России Владимиром Путиным.