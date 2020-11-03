Политолог заявил, что Запад заставил Зеленского выступить против КСУ

Москва, 3 ноября. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин прокомментировал недавний конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и Конституционным судом страны. По мнению эксперта, КСУ пытался вернуть Киеву часть суверенитета. Об этом пишет «Политнавигатор».

Недавно Конституционный суд Украины постановил, что некоторые принятые под давлением Запада антикоррупционные законы Украины антиконституционны. Однако действующему президенту восточноевропейской страны инициатива судей пришлась не по вкусу, и Владимир Зеленский вознамерился отправить в отставку всех судей государственного органа.

«Мы увидели попытку бунта на коленях. Украинские чиновники и олигархи недовольны тем, что их держат на крючке», — объяснил сложившуюся ситуацию Жарихин.

Часть наделенных небольшой властью людей попытались освободиться от «опеки» со стороны «западных партнеров», но это не привело ни к чему хорошему. В конце концов к происходящему подключилось «настоящее руководство США». Врио посла США на Украине надавил на Зеленского, в результате чего президент попытался избавиться от неугодного Конституционного суда.

Запад заставил главу государства выступить против КСУ, однако это не значит, что в конечном итоге судьи действительно уйдут в отставку. Дело в том, что незаконная смена представителей суда на более лояльных станет громким скандалом, ведь некоторые страны Европы уже обратили внимание на инициативу Зеленского.

По мнению эксперта, в конечном итоге Конституционный суд отложит свое решение «в долгий ящик» и его состав останется прежним. Конфликт в конечном итоге постараются разрешить как можно тише, не привлекая лишнего внимания со стороны.

Согласно мнению специалистов, выступление Зеленского против КСУ может угрожать и самому президенту. Многие пришли к выводу, что президент может уйти в отставку.