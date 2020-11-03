Названо новое полезное свойство свекольного пептида

Москва, 3 ноября. Способность к лечению аутоиммунных и психических расстройств выявили у свекольных пептидов.

Исследование провели ученые Венского института фармакологии. Они проанализировали точки геномных данных и определили группы пептидов с большим количеством цистеина. Они содержатся в корнеплодах и используются растениями в качестве химической защиты от вредителей. Выяснилось, что пептид выделяет пролилолигопептидазу — вещество, принимающее участие в расщеплении белков и подавлении воспалительных реакций.

Ученые пришли к выводу, что свекольный пептид способен эффективно бороться с аутоиммунными и психическими расстройствами.

Ранее итальянские ученые выяснили, что прием витамина В3 поможет снизить риск развития рака кожи. Для этого они обработали образец кожи витамином и подвергли воздействию ультрафиолета в течение различных отрезков времени. Оказалось, что та группа, которой обрабатывали кожу за сутки, была лучше защищена от окисления и повреждения ДНК.