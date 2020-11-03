Власти Харькова опровергли смерть Кернеса

Киев, 3 ноября. Сообщения о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса не имеют ничего общего с действительностью, заявили представители Харьковского горсовета.

Ранее ряд местных СМИ сообщил о том, что Кернес умер после перенесенной коронавирусной инфекции и других тяжелых заболеваний. Однако глава пресс-службы горсовета Харькова в комментарии «Стране.ua» опроверг эту информацию.

«Не ведитесь на всякую ерунду», — подчеркнул он.

Издание уточняет, что в сентябре Кернеса перевезли в Берлин в особой «противоковидной» капсуле. Заражение COVID-19 привело к двустороннему воспалению легких. В настоящее время политик продолжает лечиться в берлинской клинике «Шарите».