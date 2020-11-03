Отец Юлии Началовой преподает вокал внучке Ларисы Долиной

Москва, 3 ноября. Российский поэт-песенник, композитор и аранжировщик Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, преподает вокал внучке Ларисы Долиной Александре.

Дочь Долиной Ангелина Миончинская даже после смерти своей подруги Началовой не перестала быть желанным гостем в доме ее родителей Таисии и Виктора. Последний, являвшийся продюсером Началовой, даже учит вокалу дочь Миончинской и внучку Долиной — Александру. Кадр, сделанный во время одного из таких занятий, подруга покойной звезды опубликовала в своем микроблоге в социальной сети Instagram.

На опубликованной фотографии Виктор сидит в кожаном кресле перед синтезатором. На мужчине красная рубашка с коротким рукавом, брюки и мягкие домашние тапочки. Перед ним на лавочке можно увидеть и юную ученицу — на будущей звезде шорты поверх синих колготок и кофта с длинным рукавом. Волосы девочки, заплетенные в косичку, покоятся на правом плече.

Миончинская в описании к фотографии выразила свою любовь к Виктору, а само фото назвала демонстрацией «преемственности поколений». Фолловеры в комментариях сошлись во мнении, что под руководством такого человека, как Виктор Началов, просто невозможно не стать звездой российской эстрады.