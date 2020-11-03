Адвокат Ефремова рассказал, когда приговор артисту вступит в законную силу

Москва, 3 ноября. Документы по делу актера Михаила Ефремова на данный момент не переданы в следственный изолятор, заявил ФАН адвокат артиста Петр Хархорин.

Апелляция на приговор Ефремова состоялась 22 октября. 23 октября было вынесено решение суда апелляционной инстанции, однако документы пока не переданы в следственный изолятор. До этого времени Ефремов «связан по рукам» — он не может даже выписать доверенность на банковские ячейки своей супруге Софье Кругликовой. ФАН поговорил с адвокатом Хархориным и узнал, как продвигается дело.

«С момента провозглашения в апелляционной инстанции приговор вступает в законную силу де-юре, — объяснил защитник. — А де-факто он вступает с момента поступления в изолятор постановления о вступлении приговора в законную силу. Еще из горсуда на сегодняшний день дело не пришло в Пресненский суд. А в СИЗО это постановление должен посылать Пресненский суд. Город, скорее всего, пришлет постановление на следующей неделе».

По словам адвоката, он сам ждет это постановление, так как без него даже не может оформить кассационную жалобу: ему же нужно знать на что оформлять — мотивировочного решения еще не видел.

Ефремов же спокойно дожидается приговора. По словам адвоката, в последнее время он не только стал выглядеть гораздо лучше, но еще и чувствует себя прекрасно. В последние недели никаких жалоб на здоровье от него не поступало.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве вылетел на встречку на своем Jeep Grand Cherokee и врезался в фургон. В результате ДТП сильно пострадал водитель фургона 57-летний Сергей Захаров. Впоследствии он скончался в больнице от полученных травм. Было возбуждено уголовное дело по статье за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ефремов получил рекордный по этой статье срок — восемь лет. Апелляционный суд снизил срок на полгода.