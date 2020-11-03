Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Адвокат Ефремова рассказал, когда приговор артисту вступит в законную силу

Адвокат Ефремова рассказал, когда приговор артисту вступит в законную силу

Москва, 3 ноября. Документы по делу актера Михаила Ефремова на данный момент не переданы в следственный изолятор, заявил ФАН адвокат артиста Петр Хархорин.

Апелляция на приговор Ефремова состоялась 22 октября. 23 октября было вынесено решение суда апелляционной инстанции, однако документы пока не переданы в следственный изолятор. До этого времени Ефремов «связан по рукам» — он не может даже выписать доверенность на банковские ячейки своей супруге Софье Кругликовой. ФАН поговорил с адвокатом Хархориным и узнал, как продвигается дело.

«С момента провозглашения в апелляционной инстанции приговор вступает в законную силу де-юре, — объяснил защитник. — А де-факто он вступает с момента поступления в изолятор постановления о вступлении приговора в законную силу. Еще из горсуда на сегодняшний день дело не пришло в Пресненский суд. А в СИЗО это постановление должен посылать Пресненский суд. Город, скорее всего, пришлет постановление на следующей неделе».

Адвокат Ефремова рассказал, когда приговор артисту вступит в законную силу

По словам адвоката, он сам ждет это постановление, так как без него даже не может оформить кассационную жалобу: ему же нужно знать на что оформлять — мотивировочного решения еще не видел.

Ефремов же спокойно дожидается приговора. По словам адвоката, в последнее время он не только стал выглядеть гораздо лучше, но еще и чувствует себя прекрасно. В последние недели никаких жалоб на здоровье от него не поступало.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве вылетел на встречку на своем Jeep Grand Cherokee и врезался в фургон. В результате ДТП сильно пострадал водитель фургона 57-летний Сергей Захаров. Впоследствии он скончался в больнице от полученных травм. Было возбуждено уголовное дело по статье за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ефремов получил рекордный по этой статье срок — восемь лет. Апелляционный суд снизил срок на полгода.

Новости партнеров