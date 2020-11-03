Косметолог Диана Сагидова рассказала ФАН, какими критериями нужно руководствоваться при выборе домашнего эпилятора, и предложила свой рейтинг приборов.

Проблема лишних волос на теле знакома многим женщинам. Гладкая, ухоженная кожа — обязательный атрибут каждой уважающей себя красавицы в любое время года. Причем назвать это новым веянием моды никак не получится.

Человечество боролось с неприглядными волосками на теле с незапамятных времен. Так, например, в Древнем Риме и Египте нежная гладкая кожа ассоциировалась с невинностью и чистотой. На какие только ухищрения не шли женщины того времени (да и мужчины, кстати, тоже): волоски выдергивали с помощью нитей, проблемные участки терли пемзой, ракушками, камнями и всем, что хотя бы относительно подходило для осуществления намеченной цели. С большой долей вероятности такой привычный нам предмет, как бритва, пришел к нам именно от египтян.

С той поры способов избавления от ненавистной растительности придумано великое множество: бритье, шугаринг, воск, лазерная и фото- эпиляция и даже различные сомнительные по эффективности и безопасности народные рецепты. Методы отличаются между собой по наличию или отсутствию болезненных ощущений, доступности по цене, возможности провести процедуру самостоятельно и, конечно же, времени, в течение которого сохраняется достигнутый результат.

Одним из самых популярных и простых устройств, доступных для использования в домашних условиях, является эпилятор. Первые машинки для бритья появились в 30-е годы прошлого века вместе с модой на крошечные купальники-бикини.

В чем прелесть гаджета, какой прибор выбрать из всего многообразия моделей, представленных на рынке, и на какие функции обратить внимание перед покупкой, мы поговорили с косметологом Дианой Сагидовой. А еще выяснили, в чем же разница между эпиляцией и депиляцией, как сделать процесс менее болезненным и как долго можно не вспоминать о процедуре.

Как правильно: эпиляция или депиляция?

Этим вопросом задаются многие женщины. Диана Сагидова объясняет, что по своей сути оба слова означают удаление нежелательных волос, но с применением разных способов. Депиляция подразумевает удаление только верхней части волоса без корня, вследствие чего полученный эффект длится не слишком долго. Эпиляция, напротив, убирает «врага» полностью и на очень длительный срок. Так, при помощи проведенной в салоне электроэпиляции от проблемы можно избавиться навсегда. Результат от лазерной процедуры сохранится на несколько лет. Впрочем, такие кардинальные методы по душе и по карману не всем, поэтому более подробно остановимся на правилах, преимуществах и недостатках эпилятора и поможем выбрать лучший аппарат для домашнего применения.

Как правильно пользоваться эпилятором?

При всей кажущейся простоте процедура удаления волос при помощи эпилятора имеет ряд особенностей, о которых нужно знать, прежде чем приступить к процессу.

В силу особенностей своей работы машинка может справиться не со всеми волосками. Идеальная для волосков длина — от 0,5 до 1 см. Более короткие прибор просто не захватит, а переросшие удалять больно и долго, поэтому тут важно не частить, но и не запускать. Периодичность проведения сеансов эпиляции зависит от скорости роста волос, которая индивидуальна для каждого конкретного человека. Диана Сагидова называет средний промежуток в две-четыре недели. Кожа обязательно должна быть идеально чистой. Если на волосках имеются следы дезодоранта, масла для тела, крема или иных косметических продуктов, а также прочие загрязнения прибору будет сложнее зацепить грязный волосок. Кроме того, в образовавшуюся после удаления лунку может попасть грязь, и тогда инфицирования вряд ли удастся избежать. Перед эпиляцией обязательно принимайте душ. Горячая вода распарит кожу и сделает процедуру менее болезненной. Не лишним будет использовать скраб, который удалит ороговевшие частицы, приподнимет волоски и ускорит тем самым процесс. Всегда старайтесь обрабатывать проблемную зону по направлению простив роста волос. Проведенная таким образом процедура даст лучший эффект. Волосы будут удаляться с первого раза, что позволит избежать лишнего трения и раздражения чувствительной кожи. Для обработки деликатных и интимных зон (бикини, подмышки) включайте самую низкую скорость, особенно если вы в этом деле новичок. Кожу непременно нужно подготовить к использованию эпилятора: распарить, обработать скрабом и вытереть насухо, если вы не являетесь счастливой обладательницей прибора для влажной эпиляции. Желательно нанести антисептик (спирта лучше избегать, так как он имеет свойство пересушивать и без того раздраженную кожу). Приготовьтесь, что на удаление волос уйдет куда больше времени, чем, например, на привычное бритье. Но зато и повторять «экзекуцию» придется реже. При обработке зоны подмышек и бикини, кожу необходимо натягивать, чтобы эпилятор не захватил лишнего и не поранил. Продолжать процедуру на поврежденном участке нельзя! Дождитесь заживления ранок и вернитесь к начатому через несколько дней. Как известно, удаление волос при помощи эпилятора — процесс довольно болезненный, однако неприятные ощущения можно минимизировать, если использовать специальные кремы, которые наносят за несколько минут до начала сеанса. Подойдет в том числе спрей с лидокаином. Раздраженную кожу необходимо успокоить. Для этих целей отлично пройдет отвар ромашки, мирамистин или термальная вода. После высыхания хорошо нанести средство после ожогов. Оно часто выпускается в форме пены и отличается легкой тающей текстурой. Выраженным заживляющим эффектом обладает сок алоэ. Частый побочный эффект от использования эпиляторов — вросшие волосы. Чтобы избежать этой неприятности, специалисты рекомендуют регулярно пользоваться специальным кремом и скрабом.

Преимущества и недостатки эпиляторов

Прежде чем решиться на покупку домашнего прибора, необходимо понять, какие существуют сильные и слабые стороны у данного метода.

Среди плюсов выделяют:

результат сохраняется надолго, о практически ежедневном «подбривании» можно забыть;

вновь вырастающие волоски становятся более тонкими и менее заметными;

несмотря на то, что эпилятор стоит дороже обычной бритвы или, например, восковых полосок для домашней депиляции, разница в цене быстро окупится за счет того, что вам больше не придется тратить деньги на сменные лезвия, пену для бритья и прочие сопутствующие товары;

покупка прибора обойдется немногим дороже похода в салон на тот же шугаринг, но мастера нужно посещать на регулярной основе, а эпилятор будет всегда под рукой, что экономит средства и время.

При всех видимых преимуществах без недостатков тоже не обойтись:

процедура болезненная, особенно первые разы;

хороший эпилятор с набором полезных функций и комплектом дополнительных насадок стоит довольно дорого;

процесс занимает достаточно много времени;

к проведению процедуры нужно приноровиться, с первого раза получается не всегда и не у всех;

наиболее частый побочный эффект от эпилятора — вросшие волоски. Чтобы они не появлялись, придется принимать некоторые меры, о которых мы уже писали выше;

из противопоказаний к использованию специалисты называют варикозное расширение вен, наличие различных повреждений кожного покрова, а также слишком чувствительную и склонную к раздражениям кожу.

Выбираем лучший эпилятор для домашнего использования

Итак, вы взвесили все «за» и «против» и точно решили, что хотите приобрести эпилятор. Выбор в магазинах бытовой техники огромен, есть модели на любой вкус и кошелек. Как не ошибиться и выбрать ту самую машинку, которая превратит удаление нежелательных волос если не в удовольствие, то в максимально удобный и быстрый процесс? Что важно, а на что можно закрыть глаза? Будем разбираться вместе с Дианой Сагидовой.

Основные критерии при выборе домашнего эпилятора:

Способ удаления волос. Прибор представляет собой компактное устройство с плавающей головкой (как правило, ей оснащено большинство современных моделей, что позволяет повторять все изгибы тела). Внутри кроется дисковая или пинцет-система. В первом случае волоски удаляются за счет вращения дисков, во втором — выдергиваются маленькими пинцетами. Чем больше пинцетов — тем эффективнее сеанс. Оптимальное количество — 40. Считается, что дисковые модели уступают по эффективности, и времени на эпиляцию потребуется больше, но зато и стоят они немного дешевле. Тип питания. Устройство может работать от сети, аккумулятора или батареек. Само собой — беспроводное устройство удобнее в применении, оно компактнее и не требует наличия розетки. Кроме того, в проводных аппаратах длины шнура зачастую не хватает для комфортного использования. Варианты на батарейках часто «страдают» недостаточной мощностью. Оптимальный выбор — аккумуляторные или комбинированные модели. Наличие подсветки. Отнюдь не лишняя функция, как может показаться на первый взгляд. Дополнительный источник освещения позволит разглядеть даже самые малозаметные волоски и добиться идеального результата, даже если в помещении не слишком светло. Возможность влажной депиляции. Далеко не все устройства можно использовать в душе. Чтобы эпилятор не боялся воды, он должен иметь полностью герметичный корпус. Такие модели стоят дороже, но доставляют меньше дискомфорта, поскольку с распаренной кожи волоски удаляются легче, а также более просты в уходе, поскольку их можно промывать под струей воды. Таким образом, очистка занимает куда меньше времени. Дополнительные насадки. Диана Сагидова отмечает важность насадок для обработки зон бикини и подмышек. Кожа там очень тонкая и деликатная — ей требуется особое внимание. Современные эпиляторы снабжают различными массажными роликами, вибрацией, которая отвлекает от неприятных ощущений, функцией холодного потока воздуха и растягивания кожи. Все эти приспособления делают процесс удаления волос практически безболезненным, что имеет большое значение для девушек с высокой чувствительностью. Помимо этого, удобно наличие насадок для пилинга, точечного удаления волос, триммера и бритвы. А вот от идеи приобрести лазерный эпилятор для дома наш эксперт призывает отказаться. «Аппараты для домашнего использования совсем слабенькие. Их снабжают более дешевыми полупроводниковыми лазерами, и я не рекомендую их покупать в принципе — стоит дорого, а толку мало. Советую ходить в салон. Это займет минимум времени и поднимет настроение», — посоветовала специалист. Возможность регулировки скорости. Позволяет замедлять процесс там, где это необходимо.

Лучшие эпиляторы 2020

Braun SES 9-720 Silk-epil 9

Симпатичная модель с подсветкой в водонепроницаемом корпусе белого цвета с розовыми вставками. В комплект входит мешочек для хранения, щеточка для очистки и пять насадок, среди которых имеется бритвенная с тиммером, массажная, гребень и насадка для более эффективной эпиляции. Подходит для рук, ног, зоны бикини, подмышек и лица. Можно использовать в душе с пеной для бритья и мыть под струей воды. Вес прибора — 864 г. Работа от аккумулятора.

Philips BRE 640 Satinelle Advanced

Данная модель стоит дешевле, но также оснащена всем необходимым. В набор входят следующие насадки: для эпиляции рук, ног, деликатных зон, гребень, для разглаживания кожи, массажная и даже для ухода за стопами! Этот вариант уступает предыдущему по количеству пинцетов — здесь из 32 против 40, которыми может похвастаться Braun. Аппарат также работает от аккумулятора, пригоден для использования в воде и оснащен подсветкой.

Эпилятор Rowenta EP9470F0 Spa Sensation

Стильный красавец — француз глубокого синего цвета с золотыми вставками обладает аж семью насадками! Функции массажа и пилинга позволяют минимизировать неприятные ощущения. Подходит для влажной депиляции, плавающую головку можно промывать под струей воды. Прибор весит 600 г, его удобно и приятно держать в руке. Подкачало лишь количество пинцетов — их здесь 24, так что процесс удаления волос может занять несколько больше времени, чем хотелось бы.

Panasonic ES-EL2A-A520

Возможно, не столь эффектен, с точки зрения внешнего вида, зато может похвастаться рекордным количеством пинцетов — их в плавающей головке с увеличенным углом наклона аж 60 штук! Прибор можно использовать в душе. Более того, умная головка умеет взбивать нанесенный на нее гель для душа в воздушную пену. Прорезиненная ручка предотвращает скольжение. Из минусов — всего одна насадка.

Braun 5-500 Silk-epil SensoSmart

Хороший эпилятор не обязательно должен стоить дорого. Если нет возможности приобрести навороченный аппарат с множеством дополнительных функций, не стоит расстраиваться. Более простые машинки тоже прекрасно справляются со своей основной функцией — удалением волос. Малыш от Braun весит всего 350 г, работает от аккумулятора и точно также подходит для использования в душе, как и его более дорогие «собратья». Прибор оснащен массажером. Количество насадок — 28.

Эпилятор для домашнего использования — удобный и компактный прибор для удаления нежелательных волос. После его применения кожа остается гладкой на срок до месяца! Стоимость зависит от количества пинцетов и дополнительных насадок. Ассортимент в магазинах огромен. Выбирайте то, что подходит именно вам!