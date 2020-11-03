Меланья Трамп обрушилась с критикой на Байдена и демократов

Первая леди США Меланья Трамп обрушилась с критикой на Демократическую партию и Джо Байдена. Соответствующее заявление она сделала во время визита в Хантерсвилл (штат Северная Каролина) в рамках предвыборной кампании своего супруга Дональда Трампа, передает CNN.

Ранее госпожа Трамп посетила Висконсин и Пенсильванию с выступлениями в преддверии президентских выборов.

«Когда бунтовщики и мародеры сжигали наши города и разрушали малые предприятия, которые принадлежали трудолюбивым семьям и давали рабочие места, где были демократы?» — заявила Меланья Трамп.

Под прицелом первой леди США оказался и прямой конкурент ее супруга на президентских выборах — Джо Байден.

«Почему мы должны доверять Джо Байдену, когда он говорит, что может работать лучше? Все, что вам нужно сделать, это оглянуться на 47 лет его политической жизни, чтобы понять: думаете ли вы, что он внезапно сможет вывести американский народ на первое место», — сказала Меланья Трамп.

Кроме того, она пожаловалась на дискриминацию, с которой сталкиваются сторонники Дональда Трампа.

«Из-за нетерпимости и даже насилия честные и трудолюбивые американцы иногда боятся вывешивать символику Трампа у себя во дворе. Сотрудники нашего Белого дома были изгнаны из ресторанов только за то, что служили своей стране. Даже крупные технологические компании теперь находятся в политическом поле и цензурируют нас. Все это — со стороны якобы толерантных левых», — сказала Меланья Трамп.

Она добавила, что демократы вместе со СМИ политизировали пандемию вместо того, чтобы вместе с Белым домом работать над защитой населения от коронавирусной инфекции.