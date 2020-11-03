Многие пензенцы не получили обещанные бесплатные лекарства от коронавируса

Жители города Пензы негативно отреагировали на заявление врио главы минздрава Пензенской области Александра Никишина об обеспечении больных COVID в регионе бесплатными лекарствами. Как стало известно ФАН, большое количество горожан, находящихся на домашнем лечении из-за нехватки мест в больницах, так и не получили обещанных препаратов.

В соцсети «ВКонтакте» пензенцы, вынужденные лечиться дома, рассказали об истинном положении дел с необходимыми лекарственными средствами.

«Ни одной таблетки мне государство не дало, все лечение за счет собственных средств», — прокомментировала новость жительница города.

«Кому они что раздают? В аптеках лекарств нет тех, что выписали! Сказочники!» — вторит ей другой пользователь соцсети.

«Ммм, какие молодцы! Отчитались! А на деле таблетки на три дня, а дальше где хочешь бери», — прокомментировал пензенец.

«Они хоть бы больницы кислородом обеспечили, а то люди умирают ежедневно. Кроме КИМа кислород где-то есть?» — подчеркнул один из комментирующих.

Напомним, что ранее минздрав Пензенской области заявлял о гарантированном снабжении больных COVID, находящихся на домашнем лечении, необходимыми препаратами. По словам Александра Никишина, таких людей в регионе около 1400. Для этого из областного бюджета было выделено порядка девяти миллионов рублей.