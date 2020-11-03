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Многие пензенцы не получили обещанные бесплатные лекарства от коронавируса

Многие пензенцы не получили обещанные бесплатные лекарства от коронавируса

Жители города Пензы негативно отреагировали на заявление врио главы минздрава Пензенской области Александра Никишина об обеспечении больных COVID в регионе бесплатными лекарствами. Как стало известно ФАН, большое количество горожан, находящихся на домашнем лечении из-за нехватки мест в больницах, так и не получили обещанных препаратов. 

В соцсети «ВКонтакте» пензенцы, вынужденные лечиться дома, рассказали об истинном положении дел с необходимыми лекарственными средствами.

«Ни одной таблетки мне государство не дало, все лечение за счет собственных средств», — прокомментировала новость жительница города.

«Кому они что раздают? В аптеках лекарств нет тех, что выписали! Сказочники!» — вторит ей другой пользователь соцсети.

Многие пензенцы не получили обещанные бесплатные лекарства от коронавируса

«Ммм, какие молодцы! Отчитались! А на деле таблетки на три дня, а дальше где хочешь бери», — прокомментировал пензенец.

«Они хоть бы больницы кислородом обеспечили, а то люди умирают ежедневно. Кроме КИМа кислород где-то есть?» — подчеркнул один из комментирующих.

Напомним, что ранее минздрав Пензенской области заявлял о гарантированном снабжении больных COVID, находящихся на домашнем лечении, необходимыми препаратами. По словам Александра Никишина, таких людей в регионе около 1400. Для этого из областного бюджета было выделено порядка девяти миллионов рублей. 

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