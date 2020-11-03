Заболевший COVID-19 Иван Краско рассказал о самочувствии

Санкт-Петербург, 3 ноября. Известный российский актер Иван Краско продолжает бороться с COVID-19 и по-прежнему отказывается от госпитализации. Артист рассказал о ходе лечения.

90-летний актер Иван Краско, известный широкому российскому зрителю по ролям в таких лентах, как «Господин оформитель» и «Эскадрон гусар летучих», рассказал о состоянии своего здоровья после заражения коронавирусом.

По словам артиста, сказанным в беседе с корреспондентом «КП», он отчетливо чувствует «хвост усталости», однако легкие его не особо беспокоят. Актер, в очередной раз отказавшийся от госпитализации, лечится дома, где его окружают сыновья и супруга. Народный артист уточнил, что ему приходится есть много таблеток, прописанных врачом.

Краско признался, что его беспокоит вопрос повторного введения карантина, а также не устраивают жесткие условия самоизоляции, которые были приняты на фоне второй волны коронавируса.

Иван Краско ранее сообщил, что врачи диагностировали у него 45% поражения легких. При этом, по словам артиста, все могло быть гораздо хуже, поскольку бывает и 100-процентное поражение.