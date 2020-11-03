МО Армении: Азербайджан потерял много спецназовцев в боях в Карабахе

Ереван, 3 ноября. Армения заявила о серьезных потерях в рядах азербайджанского спецназа в Карабахе.
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что подразделения специального назначения ВС Азербайджана понесли серьезные потери в боях на юго-востоке НКР.
«Террористические группировки и подразделения спецназа противника продолжают нести серьезные потери в живой силе и технике», — написала Степанян в Facebook.
Она отметила, что ВС Армении в настоящее время продолжают проводить разведывательные операции для выявления мест расположения и дальнейшего уничтожения противника.
Эскалация конфликта между Баку и Ереваном произошла в конце сентября. Стороны обвиняют друг друга в развязывании боевых действий на территории Нагорного Карабаха.