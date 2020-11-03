Австрийская полиция задержала подозреваемого по делу о теракте

Линц, 3 ноября. Сотрудники австрийских правоохранительных органов задержали подозреваемого по делу о вечернем теракте в Вене, совершенном группой преступников 2 ноября.

Полиция перехватила предполагаемого террориста в городе Линц. Одного из нападавших австрийские силовики ликвидировали в Вене в момент совершения теракта группой преступников. Им оказался 20-летний гражданин албанского происхождения. Преступник был сторонником запрещенной в России террористической организации ИГ1.

В понедельник в центре Вены группа преступников устроила нападение у синагоги со стрельбой по прохожим. В ходе теракта погибли пять человек, не менее 17 пострадали. Австрийские власти объявили трехдневный траур в память жертв.

1 Организация запрещена на территории РФ.