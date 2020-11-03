Корчевников показал совместное фото с актрисой Анной-Сесиль Свердловой

Москва, 3 ноября. Телеведущий Борис Корчевников впервые обнародовал редкий совместный снимок с актрисой Анной-Сесиль Свердловой в эфире федерального телеканала.

Ведущий передачи «Судьба человека» на канале «Россия-1» в очередном выпуске программы на всю страну показал редкую фотографию, на которой Корчевников запечатлен со звездой сериалов «Если ты не со мной» и «Аромат шиповника» Анной-Сесиль Свердловой.

Судьбоносный для некоторых поклонников Корчевникова выпуск «Судьбы человека» был посвящен актрисе Анне Старшенбаум и ее истории о предательстве бывшего возлюбленного Владимира Яглыча. Сам Корчевников ранее не афишировал свою личную жизнь, поэтому его снимок со Свердловой стал для многих поклонников настоящей неожиданностью.

Артистка после своего рассказа показала зрителям в студии несколько фотографий Корчевникова. На одном из продемонстрированных кадров телеведущий был запечатлен со Свердловой. Старшенбаум объяснила, что знает избранницу Корчевникова и работала с ней; гостья шоу добавила, что одобряет выбор телеведущего, передает «Телепрограмма».