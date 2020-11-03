Роскосмос ищет актрису для съемок первого фильма на околоземной орбите

Москва, 3 ноября. Роскосмос ищет исполнительницу главной роли в фильме «Вызов», съемки которого пройдут на Международной космической станции (МКС).

Съемки фильма запланированы на осень 2021 года. Об открытии кастинга объявили Первый канал, компания Yellow, Black and White и госкорпорация «Роскосмос». В течение месяца среди конкурсанток будут отобраны 30 кандидаток на роль в первом художественном фильме, снятом на околоземной орбите.

Финалистке кастинга предстоит пройти сложнейшую подготовку и стать полноценным членом экипажа космического корабля. Актрисам, которые хотят принять участие в конкурсе, надо обязательно иметь российское гражданство, весить не более 75 и не менее 50 килограммов, уверенно владеть базовыми знаниями английского языка. Кандидатки в возрасте от 25 до 45 лет также должны быть ростом не выше 180 и не ниже 150 сантиметров.

Специальная комиссия проверит всех конкурсанток на соответствие медицинским и психологическим параметрам. Актрис, прошедших отбор, зачислят в Школу космонавтов.