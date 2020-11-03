Всемирный день приветствий — праздник не официальный. Его не отмечают на государственном уровне ни в одной стране мира. Но о нем знают и политики, и общественные деятели, и актеры, которые в этот день спешат адресовать как можно больше приветствий в личном общении или с экранов телевизоров. Только общаясь, поддерживая контакт с максимальным количеством людей, можно сохранить мир во всем мире. Такова главная идея праздника, который отмечают ежегодно 21 ноября.

История праздника

Начало международной традиции положили братья из американского штата Небраска. В 1973 году на фоне ухудшения международной обстановки, развития напряженности между Израилем и Египтом, далекие от политики и общественной деятельности парни, Майкл и Брайан Маккорман, решили напомнить всем о важности поддержания мира.

Сделали они это весьма оригинальным способом. Они написали и разослали в разные страны письма, в которых просили людей просто выходить на улицы и приветствовать друг друга. По мнению братьев, если каждый человек просто поздоровается с десятью другими людьми, окажет даже незначительные знаки внимания, узнает, как дела и как здоровье незнакомца, это поможет людям стать добрее и лучше относиться друг к другу.

Когда письма американцев достигли адресатов, удивлению людей не было предела. Но случилось так, что большинство получателей писем выполнили странную просьбу. Об этом рассказали СМИ в разных странах, а на международной арене возникла инициатива учредить Всемирный день приветствий. Добрая традиция прижилась повсеместно, известна она и в России.

Традиции Дня приветствий

В этот день принято приветствовать как можно большее количество людей. Характер приветствий определяется культурой общества и конкретной национальности. Общих рекомендаций не существует. Это может быть рукопожатие, принятое в России, или почтительный поклон, традиционный в Японии. Это могут быть троекратные поцелуи, которыми обмениваются даже с малознакомыми людьми французы, или едва заметный кивок головой, принятый у англичан.

Не имеет значения, как именно вы окажете знаки внимания знакомым и малознакомым людям. Цель праздника — создавать атмосферу доброжелательности в обществе, возможность для общения, налаживания контактов. Только в атмосфере диалога и доброго отношения к окружающим возможно поддержание стабильности в обществе, снижение напряженности между людьми разных национальностей и социальных групп.

Празднование в России

В нашей стране проводниками традиций Дня приветствий стали школы и библиотеки, где ежегодно проводят тематические встречи. Обычно их участники — дети, подростки и молодежь. Именно они встречаются, фотографируются, снимают короткие ролики и передают приветы — близким, знакомым и даже незнакомым людям. Эти приветы размещают в социальных сетях, которые позволяют приобщить к празднику огромное количество людей.

Благодаря социальным сетям стираются границы в общении, и выходить на улицы, чтобы поддержать идеи мира и межнациональных контактов, вовсе не нужно. Кроме того, адресатами ваших посланий могут стать не 10 человек, а куда больше. Для этого достаточно просто записать ролик с добрыми пожеланиями и разместить на своей страничке. Такая возможность есть практически у каждого человека, а значит, стать участником международной традиции совсем не сложно.