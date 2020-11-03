Влад Соколовский: Мы с фигуристкой Катей Бобровой не ищем легких путей

Известный российский певец, танцор и актер Влад Соколовский признался ФАН, что успевает сейчас делать много дел одновременно: и выступать в телешоу, и выпускать клипы и синглы, и сниматься в кино — несмотря на всю ситуацию с коронавирусом, которым наш собеседник не так давно переболел.

Артист в эксклюзивном интервью рассказал о том, как проходит взаимодействие с Екатериной Бобровой — партнершей в популярном проекте от Первого канала «Ледниковый период», когда у него выйдет новый трек, в каком телесериале снимается и сколько дней просидел на самоизоляции во время пандемии COVID-19.

«Мне нравятся прыжки»

— Влад, шоу «Ледниковый период» уже набрало хороший ход, в эфире было показано немало выпусков. Как оцениваете на данный момент свое выступление в нем?

— На сегодняшний день оцениваю шансы нашей пары как достаточно неплохие, потому что у нас есть потенциал. Конечно, мы делаем рискованные вещи, и неудачные поддержки выбивают из колеи. Можем даже упасть, что является грубым нарушением.

Но суть в том, что мы с Катей не ищем легких путей: выполнять обычные элементы — не в наших характерах. Чистенько и простенько кататься — это не по-нашему! Но как судьба распорядится, никто не знает…

— Что было самым сложным на старте проекта?

— Для меня самым трудным было хоть как-то научиться за все это время кататься (смеется). А еще тяжелее было восстановиться после травмы, полученной как раз в этот период. И вместо полутора месяцев я тренировался чуть меньше месяца. Так что сложности, конечно же, были, но мы их преодолели и пошли дальше.

— Какие-то серьезные элементы фигурного катания успели и смогли освоить, выучить?

— Я делаю элемент, который никто из парней-непрофессионалов пока вроде бы еще не выполняет. Речь идет о двойном твизле с выездом назад, и я сейчас делаю серию из них. Еще выполняю подкидной тулуп, бедуинский (прыжок, используемый в заходах прыжком во вращения и просто как самостоятельный трюк в дорожках шагов. — Прим. ФАН) — вместе с партнершей, конечно. Также мы выполняем выпады и поддержки с поворотами, с пируэтами. И еще делаем нижние поддержки с кручением и верхние. Сложная, на самом деле, история.

— Отличаете ли уже, скажем, аксель от тулупа, сальхов от риттбергера и флип от лутца?

— Аксель от тулупа отличаю, а сальхов от риттбергера и флип от лутца — нет. Мне нравятся прыжки. Когда смотришь фигурное катание, то обращаешь внимание на то, как идет, в целом, вся программа. Но больше всего люди, конечно, ждут прыжков. Потому что это самое эффектное.

— Что скажете о своей партнерше Екатерине Бобровой? Как у вас происходит взаимодействие в паре? Спорите ли вы по тому или иному поводу?

— Взаимодействие с Катей прекрасное! Скажу, что по-человечески мы реально друг другу импонируем. У нас есть взаимопонимание.

При этом мы — два характера. Сложных. Оба упертые. Но находим общий язык. Иногда, когда Катю начинает от чего-то трясти, я ее успокаиваю и становлюсь, так скажем, «принимающей стороной». А когда меня «взрывает», то Катя тоже не лезет на рожон — она четко понимает психологически, как нужно себя вести в таких ситуациях.

У нас были какие-то споры, но буквально пару раз за весь проект. Чисто принципиальные. Однако мы понимали, что эти разговоры — глупые, поэтому быстро их заканчивали. Потом отходили... Сейчас все нормально.

В проекте собрались реализовавшие себя люди

— Как вообще ощущаете себя в компании такого большого количества прославленных российских спортсменов?

— Лично я чувствую себя прекрасно. Вообще, проект замечателен тем, что в нем собрались талантливые, реализовавшие себя люди, и все друг от друга заряжаются энергией. Энергией успеха, энергией рвения, движения вперед.

Мы, певцы и актеры, учимся у спортсменов стойкости, дисциплине. Они у нас, возможно, учатся оптимизму и, наверное, в чем-то и артистизму тоже. Несмотря на то, что фигуристы тоже являются артистами, какие-то вещи, какую-то легкость, какой-то «фан» (веселье. — Прим. ФАН) мы в это дело все же, думаю, привносим.

— Кого считаете основными претендентами на победу в шоу? Свою пару к таковым относите?

— Не хотелось бы сравнивать наши шансы с чьими-то другими. Но кого лично я считаю фаворитами, так это Ольгу Кузьмину и Александра Энберта, Регину Тодоренко и Романа Костомарова, Вячеслава Чепурченко (начинал проект с Татьяной Тотьмяниной, но она получила травму и выбыла, теперь выступает с Яной Хохловой. — Прим. ФАН). Вот эти все ребята катаются на очень хорошем уровне.

В первых двух случаях партнеры-профессионалы очень многое берут на себя, а девчонки, хоть и уступают им, но старательно тренируются и показывают высокий класс для новичков.

Славка же — просто одаренный пацан, у него какая-то абсолютно фантастическая выворотность ног (смеется). Это, я думаю, врожденная история, потому что я не представляю, как можно так растягиваться.

— Успеваете ли, в связи с серьезной занятостью на «Ледниковом периоде», заниматься своим любимым делом?

— Конечно, данный проект отнимает много времени, и мало что получается успевать параллельно. Но, тем не менее, я выпустил в сентябре мини-альбом под названием «По касательной».

Еще у меня была премьера клипа на песню «Запястье», где в главной роли снялась [певица] Люся Чеботина. И вот 3 ноября состоится премьера дуэта со Sleepy. Эта исполнительница нашумела ранее своей песней «Дочка прокурора». В этом треке мы оба читаем, то есть я выступаю, скажем так, в новом для себя жанре. Несмотря на то, что я всю жизнь слушал хип-хоп-музыку и танцевал под нее, исполнять ее мне еще не доводилось.

Мне было интересно попробовать себя в этом. По мне, так все получилось достойно. Мы проделали классную работу. И, надеюсь, она отзовется у людей.

Не нужно игнорировать правила

— Что у вас в дальнейших планах по творчеству – песни, альбомы, выступления? Последнее, конечно, — по возможности?

— Как я уже сказал, планируется запуск сингла. Думаю, что до конца года осуществлю еще одну премьеру. Также я снимаюсь в сериале для интернет-платформы, который называется «Моя большая тайна». Играю там одну из главных ролей. Как видите, наряду с «Ледниковым периодом» провожу время и на съемочной площадке.

С выступлениями сейчас, конечно, сложно в связи с такой ситуацией и в мире, и в стране (из-за пандемии COVID-19. — Прим. ФАН). Но, тем не менее, какие-то процессы все же идут. Есть онлайн-мероприятия, онлайн-концерты, радиоэфиры.

— Известно, что вы не так давно переболели коронавирусом. Можете рассказать подробности: как и где могли заразиться, как и где проходил процесс излечения? И какие дадите советы людям?

— Да, я переболел в мае. У меня была двусторонняя пневмония — с поражением 25% легких. Но у меня все это прошло в более-менее нормальном режиме. Мне было плохо только пять первых дней. Потом стало уже как-то проще и в итоге сошло на нет.

Потом решили дождаться повторных анализов. И они пришли плохие! Пришлось сидеть еще две недели. В общей сложности я отсидел дома 42 дня!

До этого, в марте и апреле, я находился у родителей. Там была возможность выходить на улицу, дышать свежим воздухом. И я очень пожалел, что однажды в конце апреля съездил в Москву на встречу, где, собственно говоря, и заразился.

Так что нужно быть аккуратными. Все ведь уже знают правила и как себя обезопасить, поэтому не стоит их игнорировать, подвергая опасности и себя, и своих близких людей, да и вообще кого бы то ни было.

Так что всем — здоровья, берегите себя и родных, а еще смотрите «Ледниковый период»!

Влад Соколовский впервые оказался на сцене в три года, причем в паре с самим Филиппом Киркоровым. Затем в его карьере была телепрограмма «Утренняя звезда».

Далее москвич учился и выступал в балете Аллы Духовой «Тодес». Кроме того, он входил в состав групп «ИКС-Миссия» и «БиС» — вторая была уже после шоу Первого канала «Фабрика звезд-7», где Соколовский занял третье место. После «БиС» (пару Владу составлял другой выходец из «Фабрики звезд» Дмитрий Бикбаев) Соколовский начал заниматься сольными проектами.

Необходимо также добавить, что 1 ноября исполнилось ровно 20 лет с того момента, как Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, еще один участник «Ледникового периода», стали парой — в фигурном катании, в танцах на льду.

За это время они добились впечатляющих успехов на международных соревнованиях самого высокого уровня. Так, уроженцы Москвы завоевали по одной золотой и серебряной медали на Олимпийских играх 2014 и 2018 годов соответственно.

В активе заслуженных мастеров спорта есть «бронза» чемпионата мира-2013 и шесть наград европейских первенств: одна золотая, три серебряные и две бронзовые. Кроме того, Боброва и Соловьев являются единственными фигуристами, кому удалось стать семикратными чемпионами России в танцах на льду.